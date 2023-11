Sobriedad y colores clásicos: por qué el look de los candidatos presidenciales no estuvo en el centro de la escena

¿Pequeños detalles para marcar la diferencia?

En una noche decisiva en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dos figuras clave en la política argentina actual coparon el escenario. Javier Milei, candidato, de La Libertad Avanza, y Sergio Massa, de Unión por la Patria, se vieron por última vez antes de enfrentarse en las urnas.

Este encuentro, más que un debate, fue un espacio donde los dos no solo defendieron sus propuestas sino que, a través de sus atuendos, revelaron facetas de sus personalidades.Que dijeron con los looks quienes aspiran a ser el próximo Presidente de la Nación Argentina, según la mirada crítica de expertos en moda y estilo.

En un juego sutil de símbolos, cada prenda elegida buscó reflejar no solo un estilo personal sino también un mensaje: sobriedad y colores clásicos. En este contexto, Infobae consultó al director creativo de Valker, Miguel Saberian, y a Patricia Doria, diseñadora de indumentaria y directora del área de moda de la Universidad de Palermo. ¿El objetivo? Desentrañar las decisiones estilísticas de los candidatos y lo que estas revelaron sobre sus campañas y personalidades.

Los looks de los candidatos en el debate presidencial

Los dos candidatos estuvieron alineados en su look, y se diferenciaron en pequeños detalles como el uso de escarapela y la corbata /Luis Robayo/Pool via REUTERS

Los aspirantes a la presidencia mostraron estilos y tonalidades pensados para estar a la altura del evento, sin salirse de las normas de etiqueta establecidas para tal ocasión. Al iniciar el debate, los dos participantes se dieron a conocer ante la audiencia que observó los acontecimientos desde el lugar.

En este caso, estuvieron alineados al usar traje y camisa celeste, aunque se diferenciaron en el detalle del color de la corbata: la de Milei fue negra con líneas grises cruzadas, y la de Massa fue azul. Además, el candidato del oficialismo usó una escarapela, algo que no hizo su competidor.

“Los looks de los candidatos no son accidentales, son decisiones que se toman y suman dentro de la totalidad del discurso hablado: la indumentaria es un lenguaje no verbal. Ambos generaron un efecto neutral y calmante por la paleta de color seleccionada. La indumentaria es una postura política y, en este caso, Milei y Massa sofisticaron en forma sutil sus looks para hacer hincapié en su debate, apostando por lo sencillo e impecable y dándole fuerza a su discurso. Las telas que se usan para esta sastrería masculina de calidad son cashmere, merino, mohair y seda, te das cuenta por el peso y el brillo del material”, introdujo Doria.

Mientras que Saberian observó: “Los dos están muy elegantes y sobrios en su elección de color. Traje negro, camisa celeste y corbata. Me parece correcto para esta ocasión. Ambos fueron muy clásicos siempre. Igualmente, de esa manera, se muestran más capitalistas y menos asociados al socialismo de camisa abierta. Lo que transmiten, así, es un mensaje protocolar de capitalismo. Los dos usaron una tela para trajes muy cómoda y abrigada pero a la vez fresca. Las fibras son fuertes y tienen muy buena caída”.

El look de Sergio Massa bajo el análisis de los diseñadores

Massa usó un traje cerrado y, a diferencia de Milei, eligió una escarapela como accesorio /Luis Robayo/Pool via REUTERS

Massa, candidato del oficialismo fue el primero en tener la palabra, y se lo pudo ver con un look formal: un traje oscuro, saco cerrado, camisa celeste y una corbata azul que distinguía del resto del atuendo.

“La paleta de colores de la sastrería de Massa fue gris plomo, con una camisa de cuello italiano celeste engamado con la corbata azul. Estas tonalidades, en general, transmiten una sensación de calma, tranquilidad y confianza que, son las características primarias de este color. Su apariencia, entonces, es profesional, fiable, correcta. El pin de la bandera Argentina de Massa nos recordó y acentuó su posición. Fue una sastrería clásica con abotonadura delantera, un look simple. El corte de cabello estuvo prolijo y le dio una apariencia ordenada”, analizó Doria.

Por su parte, Saberian señaló: “Massa eligió darle un toque más de formalidad a su look, usando el saco cerrado y un pin de bandera argentina, buscando un detalle protocolar propio de un evento político tan relevante. Lució una corbata de diseño de rombos”.

Cabe recordar que en el anterior debate, Massa también había optado por un estilo clásico: su traje fue de sastrería en tono azul acompañado de una camisa celeste muy clara. Sin embargo, en aquel entonces se destacó su elección de una corbata roja, conocida como “power tie”, simbolizando batalla y victoria. Este detalle no solo mostraba poder y liderazgo, sino que también lo diferenciaba de los otros candidatos que participaron, que prefirieron tonalidades azules, según Doria.

El look de Javier Milei

Milei mantuvo su saco abierto y eligió una corbata que contrastó con la formalidad del look, con detalles de fantasía /Luis Robayo/Pool via REUTERS

A su turno, Milei eligió un traje oscuro y una camisa celeste muy similar a la de Massa, aunque el candidato de La Libertad Avanza se diferenció con su corbata negra con sutiles líneas grises.

Según Saberian, Milei usó el saco abierto, algo que lo diferenció de Massa. Para Doria, “Milei siguió en la línea de la sastrería gris más oscura, con cerramiento de sastrería clásica y actual, y marcando la diferencia con una corbata azul con print fantasía. La corbata tuvo tonos tradicionales y logró un efecto neutro sin estridencias, algo que marcó seguridad y presencia. La camisa fue celeste engamada con la sastrería y el cuello de corte italiano”.

Como en otros debates y elecciones, uno de los focos de análisis de los diseñadores con respecto a Milei fue su cabello. “En este caso, el pelo de Javier estuvo prolijo y ordenado”, consideró Doria. Y Saberian aportó: “Se lo vio con el cabello más ordenado que en otras oportunidades”.

En el debate anterior, Milei había elegido, de forma similar, un traje clásico en un tono oscuro, que se mezcló visualmente con el fondo del escenario. El diseño, con sus botones característicos, transmitió seriedad y moderación, características que se asocian con control, autoconfianza y modernidad, según los expertos.