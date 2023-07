Estilo Barbiecore: guía de peinados y colores para disfrutar de nuestro cabello con los mejores looks

El 2023 se ha convertido en el año del color rosa, y no solo por la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami, sino también por el estreno de la película Barbie, con la que llega el estilo Barbiecore. Hoy, quisiera compartir este diseño increíblemente glamouroso que ha capturado la imaginación de millones de personas en Argentina, México, Colombia, Estados Unidos y España, entre otros países.

Te puede interesar: ¿Hay vida más allá del fenómeno ‘Barbenheimer’? Así es el futuro del cine tras el gran éxito del verano

Este estallido de nostalgia de la moda surgió en respuesta a la última película de Barbie, que encantó a las audiencias de todo el mundo. Este revival de la muñeca no se limita a la ropa y, en rigor, se ha extendido al reino del cabello. Estoy acá para enseñarte cómo se puede adoptar este look.

Primero, ¿qué es exactamente el Barbiecore? Es una estética que toma señales del icono de la moda que todos conocemos y amamos: Barbie. Pensemos, entonces, en tonos rosados, glamour de alto voltaje y en mucho brillo.

Color de cabello trendy

El color es fundamental en la estética Barbiecore. Un rosa pálido, por ejemplo, puede hacer maravillas al darle un toque fresco a tu look. Sin embargo, si buscás un cambio más drástico, los tonos platino o incluso un azul pastel pueden ser la opción perfecta.

Te puede interesar: El fenómeno ‘Barbenheimer’ recauda 24 millones de euros en una semana, la cifra más alta en España en una década

Bubblegum pink hair o pelo rosa chicle

El color rosa es transversal en el estilo Barbie (@aloxxihair)

Si quieres estar a la moda con el color de cabello, el pelo rosa chicle es uno de los más pedidos en este momento. Si tu pelo es oscuro, hay que aclararlo, pero si ya estás rubia será muy fácil: solo hay que aplicar el color rosado.

Te puede interesar: Hastiada del rosa

Como estilista, uno de mis productos favoritos para estos cambios de color, son los Ultra Hot intenso, es un color semi-permanente que se va con los lavados. El color rosa lo podemos usar de varias maneras, desde el color intenso hasta el pastel, logrando un efecto espectacular. Su fórmula especializada cuida tu cabello durante el proceso de coloración, dejándolo suave y brillante. Recuerda siempre hacer una prueba de mecha antes de aplicar cualquier tinte en todo tu cabello.

Otra alternativa es usar los Instaboost, que son acondicionadores con color que se van yendo también con los lavados y a la vez te dejan el cabello súper hidratado y hermoso.

Hot Pink streaks o rayas rosa intenso

Otra alternativa son las mechas de color rosa Barbie (@aloxxihair)

Si tu idea no es teñirte todo el cabello, entonces tienes la alternativa de las rayas rosa intenso. Para esto, vas eligiendo mechones alrededor de tu cabeza.

Dependiendo de cuantos quieras, puedes elegir solo algunos en la nuca para que queden más sutiles o puedes elegir por toda la melena para que se noten con más fuerza.

Rubio platino

Recuerda que también otro de los colores de cabello para estar en la tendencia Barbiecore es el rubio platino. Así que, si siempre tuviste ganas de estar rubia esta es tu oportunidad. Recuerda que los cabellos rubios son espectaculares, te harán lucir en todo momento, pero son los que demandan mayor cuidado y mantenimiento.

Debes usar los productos nutritivos indicados para que el pelo esté siempre fuerte, suave y brillante. Además, el color hay que retocarlo más seguido, pero si estás de acuerdo con todo esto, adelante que tendrás un cambio espectacular.

Peinados Barbiecore

Puedes estar a la moda con un peinado Barbiecore sin tener que hacerte un color rosado en tu cabello. En cuanto a los peinados, ¿por qué no probar con ondas suaves y desenfadadas, o con un moño alto adornado con horquillas brillantes? O también las Bubble Braid o una cola de caballo alta, entre otros. Estos estilos son sencillos de hacer en casa y resultan ideales para darle un toque Barbiecore a tu look.

Bubble ponytail o cola de caballo burbuja

El rubio con cola de caballo emula a la muñeca clásica de la infancia (@josecv.estudio)

La Bubble Braid, o cola de caballo burbuja, es un peinado que recuerda a la inocencia y diversión de la infancia, pero con un toque moderno y fresco. Es un peinado que se ha vuelto increíblemente popular recientemente, en parte gracias a la tendencia Barbiecore.

Este estilo ha sido uno de los peinados favoritos de Barbie durante décadas, y es ideal para todo tipo de cabellos, largos o cortos, lisos o rizados. Aquí te dejo una guía paso a paso de cómo hacer una cola de caballo burbuja al estilo Barbie:

1. Primero, peina bien tu cabello para eliminar cualquier nudo o enredo.

2. Recoge tu cabello en una cola de caballo alta. Usa una banda elástica que combine con tu color de cabello para un look más coherente.

3. A unos pocos centímetros debajo de la banda elástica, ata otra. Esto creará tu primera “burbuja”.

4. Repite este proceso a lo largo de toda la longitud de tu cabello.

5. Una vez que hayas colocado todas tus bandas elásticas, es hora de formar las burbujas. Tira suavemente del cabello entre cada banda para crear un efecto de burbuja. Asegúrate de hacer esto uniformemente en todo el cabello.

6. Para un efecto final más pulido, puedes cubrir las bandas elásticas con un pequeño mechón de cabello. Solo envuelve el mechón alrededor de la banda y sujétalo con un pasador o con un poco de spray para el cabello.

Ahí tienes tu cola de caballo burbuja al estilo Barbie. Un truco adicional es añadir accesorios como lazos, horquillas o incluso brillantina para darle un toque extra de glamour Barbiecore.

Bouncy High Pony o Cola de caballo alta

El Bouncy High Pony, o cola de caballo alta, es otro peinado icónico de Barbie que aporta un aire de diversión y sofisticación. Es un estilo clásico que nunca pasa de moda, y aquí te dejo una guía paso a paso para lograrlo:

1. Comienza cepillando bien tu cabello para eliminar cualquier nudo o enredo.

2. Si tienes el cabello rizado u ondulado, puedes querer alisarlo para obtener ese efecto súper liso característico de Barbie. Si prefieres mantener tus rizos, eso también está perfecto.

3. Recoge tu cabello en una cola de caballo alta, asegurándote de que esté bien tirante. Para un look más pulido, puedes usar un cepillo para alisar cualquier bulto o cabello suelto.

4. Una vez que hayas asegurado tu cola de caballo con una banda elástica, es hora de darle ese efecto de rebote. Puedes hacer esto con la ayuda de un rizador. Riza secciones de tu cola de caballo para darle volumen y rebote.

5. Por último, asegúrate de que tu cola de caballo se mantenga en alto. Puedes hacer esto con la ayuda de algunos pasadores. Simplemente inserta un par de ellos en la base de tu cola de caballo, empujándolos hacia tu cuero cabelludo.

6. Para un acabado extra pulido, puedes tomar un pequeño mechón de cabello de la parte inferior de tu cola de caballo y envolverlo alrededor de la banda elástica. Esto ocultará la banda elástica y dará a tu peinado un aspecto más profesional.

7. Por último, aplica un poco de laca para asegurarte de que tu peinado se mantenga en su lugar.

¡Y ahí lo tienes! Una cola de caballo alta al estilo Barbie. Este es un look versátil que puedes llevar tanto en ocasiones formales como informales. Recuerda, la clave de cualquier peinado es sentirte cómoda y segura.

Barbie’s curled bangs o flequillo rizado de Barbie

Barbiecore leonardo rocco El estilo Barbiecore se relaciona con la clásica muñeca que hoy es película Argentina Tendencias Barbiecore, Barbie, Película, Cabello, Leonardo Rocco

“Barbie’s Curled Bangs”, o flequillo rizado de Barbie, es un look característico que ha sido parte del estilo de la icónica muñeca Barbie desde sus primeros días. Para conseguir este peinado, necesitarás algunos productos y herramientas básicas, así como un poco de paciencia y práctica. Aquí te dejo una guía paso a paso para que consigas ese flequillo rizado perfecto al estilo Barbiecore. Pasos para conseguir el peinado Barbie’s Curled Bangs:

1. Preparación: lava y seca tu cabello como lo haces normalmente. El cabello limpio y seco será más fácil de manejar y dará mejores resultados.

2. División del cabello: con el peine, separa el flequillo del resto del cabello. La cantidad de cabello que separe dependerá del grosor de tu flequillo. Sujeta el resto del cabello con los clips para que no interfiera.

3. Rizado: calienta tu rizador de pelo (bucleadora o curling iron) a una temperatura media-alta, pero no demasiado elevada para evitar dañar tu cabello. Una vez que esté caliente, enrolla tu flequillo en el rizador, empezando por las raíces y trabajando hacia las puntas. Mantén el rizador en su lugar durante unos segundos, luego suéltalo cuidadosamente.

4. Fijación: inmediatamente después de soltar el rizador, usa tus dedos para dar forma al rizo de la manera que prefieras. Una vez que estés satisfecho con el rizo, aplica una capa de laca o spray para el cabello para mantenerlo en su lugar.

5. Retoques: dependiendo de tu tipo de cabello, es posible que necesites retocar el rizo a lo largo del día. Lleva contigo tu spray para el cabello y aplica una capa adicional si es necesario.

Recuerda, conseguir el flequillo rizado perfecto de Barbie puede requerir un poco de práctica, así que no te desesperes si no lo logras en el primer intento. Cada tipo de cabello es diferente y puede necesitar diferentes cantidades de calor o productos para conseguir el look perfecto. Así que no tengas miedo de experimentar y encontrar lo que funciona mejor para ti. ¡Buena suerte en tu aventura de estilo Barbiecore!

“Half up half down” o mitad arriba y mitad abajo

Cabello rubio y tonos en rosa: las principales características del estilo Barbie (@barbiethemovie)

El peinado “half up half down” o “mitad arriba, mitad abajo” es un estilo versátil y favorecedor que ha ganado popularidad gracias a la tendencia Barbiecore. Es una excelente opción si buscas un estilo que sea a la vez elegante y casual. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo lograr este look. Antes de comenzar, asegúrate de que tu cabello esté limpio y seco. Puedes alisarlo o rizarlo antes de empezar dependiendo del look que quieras conseguir.

División del cabello: usa el peine o cepillo para dividir tu cabello en dos secciones horizontales. La sección superior debería ir desde la línea del cabello en la frente hasta la parte superior de la cabeza. La sección inferior es el resto del cabello que queda suelto.

Sujeción de la sección superior: recoge la sección superior de tu cabello y átala con una goma elástica para el cabello o invisible para formar una coleta o un moño. Asegúrate de que esté lo suficientemente apretado para mantenerse en su lugar, pero no tanto como para tirar del cuero cabelludo.

Estilizado: ahora que tienes la mitad de tu cabello recogido y la otra mitad suelta, puedes elegir si quieres añadir algunos toques finales. Podrías rizar la sección inferior para darle más volumen, o agregar pasadores o clips a la sección superior para un toque adicional. Un poco de laca o spray para el cabello puede ayudar a mantener todo en su lugar.

Este peinado es bastante fácil de hacer y ofrece mucha versatilidad. Puedes ajustarlo a tu gusto, haciéndolo tan simple o tan elaborado como quieras. Con un poco de práctica, podrás dominar el peinado “half up half down” y llevar tu look Barbiecore al siguiente nivel.

Cada persona puede adaptar el estilo de acuerdo a su preferencia (@michaelgrayhair)

Así que ahí lo tienes, algunas de mis recomendaciones para adentrarte en la tendencia Barbiecore con estilo y confianza. Recuerda siempre que la belleza se trata de sentirte bien contigo misma, así que diviértete con estas ideas y encuentra lo que funcione para ti.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1

Seguir leyendo: