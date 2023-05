Brecha de género en ciencia y tecnología: los detalles de la jornada especial de Ticmas en la Feria del libro

El stand de Ticmas se encuentra en el pabellón 9, hall central de La Rural (Nicolas Stulberg)

“Bienvenidos al futuro de la educación”, se leía en la entrada del stand de Ticmas en la Feria del Libro 2023, un espacio de 500 metros cuadrados que cuenta con un auditorio para más de 100 personas. Allí, se puede disfrutar de una variada grilla de propuestas que encabeza esta compañía para promover una experiencia educativa integral, flexible y simple en la era digital.

Este jueves 4 de mayo se llevó a cabo una jornada especial, “Mujeres transformando la educación”. Se trató de un panel en el que se pudo escuchar a mujeres líderes de instituciones educativas, empresas y fundaciones que impulsan la igualdad y la reducción de las brechas de género en diferentes rubros.

El evento comenzó a las 16 horas y contó con la conducción de Patricio Zunini. Decenas de personas se acercaron a escuchar charlas y debates en torno a temáticas como el emprendedurismo, la comunicación científica y la tecnología, entre otras.

Carmen Correa, de la organización Pro Mujer, abrió la jornada (Nicolas Stulberg)

En primer lugar, se presentó Carmen Correa, quien es CEO de Pro Mujer, una organización sin fines de lucro que se especializa en programas con temáticas financieras, de salud y de educación para mujeres emprendedoras de bajos ingresos de América Latina. “Amasando sueños, tejiendo esperanzas”, se tituló la primera charla.

Los postulados de Correa apuntaron, principalmente, a la realidad de las más de 2 millones de mujeres emprendedoras con las que trabaja Pro Mujer. “Ser emprendedora es construir una historia. Las poblaciones con las que nosotros trabajamos son mujeres con realidades muy complejas o de bajos recursos, que no pueden acceder a una educación técnica o terciaria y quieren emprender y adentrarse al mercado laboral, y necesitan herramientas para poder hacerlo. Por eso, hay que acercarlas a una educación que les permita acceder al mercado, mejorar sus condiciones y lograr un ingreso para sus familias”, señaló.

Luego fue el turno de Bernardo Brugnoli, director de la fundación educativa internacional Junior Achievement, que trabaja con jóvenes y emprendedores; Silvina Patrosso, de la Fundación Forge, una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a jóvenes vulnerables para una mejorar calidad de vida por medio del compromiso social y el trabajo; y Valeria Odetti, coordinadora del Programa de Educación a Distancia de FLACSO.

Patricio Zunini moderó las charlas de la jornada (Nicolas Stulberg)

“De estudiantes a profesionales”, fue el lema de esta segunda etapa de la jornada especial de Ticmas. “Nosotros lo que trabajamos son las habilidades sociopersonales que generan herramientas para la inserción laboral. Cuando hablamos de trabajo a futuro, hoy nos sorprendemos de todos los puestos laborales que aparecen. Lo pensamos desde un lugar en el que hay que tener en cuenta la emocionalidad, es decir lo que siente esa persona cuando ingresa al mercado laboral. Trabajamos la igualdad y también la individualidad”, introdujo Silvina Patrosso.

Por su parte, Valeria Odetti aportó: “Hay que ejercitar el hecho de hacernos preguntas sobre el mundo. La mayoría de las preguntas que nos hacemos no las sabemos pero hay que hacerlas. Hay competencias que nos van a permitir afrontar los desafíos laborales en el futuro. En ese marco, ahora, estamos trabajando en la incorporación de la inteligencia artificial. ¿Cómo aprendemos a interactuar con ese tipo de inteligencias que, cada vez más, van a parecerse a nuestra forma de pensar? (...) En cuanto a la brecha de género, tiene que ver con visibilizar el trabajo de las mujeres, que hacemos cosas y estamos presentes en espacios importantes”.

En tanto, Bernardo Brugnoli sumó: “Hoy en día, más allá de entender algunas competencias técnicas, nos concentramos en habilidades socioemocionales. Si hay un chico que está buscando su primer empelo a los 18 años, seguramente el empleador no estará enfocado en qué conocimiento técnico tiene sino el sentido de la responsabilidad, el cómo se comunica y cómo puede llegar a trabajar en equipo. Son competencias fundamentales para el futuro”.

Desde instituciones educativas hasta fundaciones, los protagonistas de este evento tienen una vasta y variada experiencia en la educación (Nicolas Stulberg)

Tras una breve pausa, mientras el público tomaba café y paseaba por el stand de Ticmas, que incluso cuenta con una cancha de fútbol robótica, llegó el momento de Karina Stocovaz, gerente del Instituto Natura para Latinoamérica. Su exposición fue titulada “Educación y movilización: hacia un desarrollo integran de las personas”.

“La influencia positiva en el entorno educativo de la mujer, como por ejemplo un hijo que termina la escuela, sucede cuando esa mujer está cerca de la educación. Soy muy feliz cuando una mujer termina el secundario. Entre otras cosas, nosotros ofrecemos tutorías digitales y tenemos varios programas, uno de ellos es para finalizar el colegio. Hay desventajas al presentarse en una búsqueda laboral si la persona no terminó el secundario”, destacó Stocovaz.

Y sumó: “También planteamos la importancia de la educación financiera. Vemos que es un problema, muchas veces, hablar de dinero, soñar y ahorrar para ese sueño, hacer inversiones. Hablamos desde el presupuesto doméstico y creemos que es importante que las mujeres tengas estos conocimientos porque generan autonomía y calidad de vida”.

Las temáticas fueron en torno a reducir la brecha de género y promover la importancia de la educación para la inserción en el mercado laboral (Nicolas Stulberg)

Posteriormente, se presentaron Guadalupe Díaz Constanzo, directora de Desarrollo de Museos, Exposiciones y Ferias y del Centro Cultural de la Ciencia (C3); y Carla Sabbatini, de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Esta ponencia, titulada “Comunicar la ciencia: el impacto de los saberes en la sociedad”, comenzó con la palabra de Díaz Constanzo.

“Nuestro objetivo es proponer más participación y mayores oportunidades de acceso para formar parte de la cultura científica. Sabemos que hay menos de un 20% de chicas que se anotan en carreras de la ciencia de la computación. Esa cifra requiere ni más ni menos de un trabajo para desarmar estereotipos y repensarnos. ‘Numéricas’ es una de las últimas iniciativas que lanzamos para mujeres de entre 16 y 18 años. Son cursos sobre seguridad informática, desarrollo de apps, ciencia de datos y desarrollo de videojuegos. Queremos acercar a las mujeres al mundo de la ciencia de la computación. Lo positivo es que tenemos ”, analizó la directora del C3.

Mientras que Sabbatini dijo: “Me toca trabajar en el ámbito de la formación docente. El tema del género es una preocupación. Tratamos de indagar en lo que sucede en el aula con el despertar de las vocaciones científicas. Y más allá de los datos de la brecha de género, y de por qué las chicas abandonan el interés por la ciencia, buscamos ver qué mensajes acerca de los propósitos de la ciencia brindamos a través de la educación; qué estereotipos de conocimiento científico seguimos reproduciendo; y qué ciencia queremos enseñar, es decir para qué mundo”.

El escenario de Ticmas en la Feria del Libro cuenta con espacio para más de 100 personas (Nicolas Stulberg)

A su turno, Gala Díaz Langou, directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) habló en el panel “Hacia una mayor justicia educativa en la Argentina”.

“Es necesario seguir subiendo la vara y poner el foco en uno de los niveles en el que encontramos varios problemas, que es el colegio secundario -consideró Díaz Langou-. Hay una multiplicidad de conflictos en quiénes llegan a terminar el secundario y cómo lo terminan Solo dos de cada 10 chicos y chicas lo terminan en tiempo y forma, es decir en la edad esperada y con los aprendizajes básicos. Una solución a una parte de este problema, es extender la jornada educativa en dos horas en el nivel secundario. Está comprobado que mejora las trayectorias escolares y los aprendizajes”.

Silvia Torres Carbonell, directora general de WISE Women in STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por sus siglas en Inglés) Entrepreneurship, llevó adelante el capítulo “Mujeres al frente de los emprendimientos de base científico tecnológica en Latinoamérica”.

Tras una breve introducción de Zunini, Torres Carbonell destacó: “Gracias a la actitud emprendedora del ser humano, la humanidad avanza. WISE tiene como objetivo desarrollar innovación en Latinoamérica, algo que nos va a sacar de la situación en la que estamos en muchos países, pero no de cualquier forma. Apuntamos al talento femenino, ya que es fundamental incorporarlo más que como un derecho, como un deber de aportar a las sociedades la mirada femenina. Con las nuevas tecnologías no hay posibilidad de que la ciencia, la matemática y la ingeniería no tengan un rol central en el desarrollo futuro. Por eso promovemos la creación de emprendimientos de base científico tecnológica liderados por mujeres”.

Para Silvia Torres Carbonell, "es fundamental incorporar la mirada femenina a las sociedades" (Nicolas Stulberg)

Mientras los presentes escuchaban las charlas también se pudo observar a jóvenes de todas las edades interactuar con las herramientas de Ticmas, que propuso estaciones educativas y lúdicas para esta edición de la Feria del Libro.

Luego llegó la exposición “Un mundo de agentes de cambio”, encabezada por María Merola, directora ejecutiva de Ashoka Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Conectamos y potenciamos a emprendedores sociales de alto impacto. El mundo necesita mucha más innovación social y personas que estén todo el día pensando y poniendo su capacidad emprendedora y su creatividad en función de solucionar los problemas que tiene el mundo. Algo que aprendimos es que se necesita más que emprendedores sociales, ya que todos nos tenemos que ver capaces de cambiar el planeta. Necesitamos que todos nos veamos como agentes de cambio, no importa qué hagamos y dónde estemos”.

Cerca del final del evento llegó la charla de Paula Coto, docente y directora ejecutiva de Chicas en Tecnología. “Objetivo: reducir la brecha de género en tecnología”

Algunos de los puntos principales que expuso Coto fueron los siguientes: “Cuando hablamos de la brecha de género en tecnología, nos referimos al bajo acceso, participación y promoción de las mujeres en las áreas de tecnología e innovación. En Argentina, estas áreas productivas representan el 10% del PBI y el 10% de las exportaciones. Encontramos que a lo largo de sus recorridos, y a medida que la tecnología avanza, cada vez son menos las mujeres en toda su diversidad las que deciden recorrer trayectos en este rubro. Muchos de los estereotipos sociales se fortalecen y generan identidades que alejan a las chicas de estas perspectivas”.

Guadalupe Díaz Constanzo, directora de Desarrollo de Museos, Exposiciones y Ferias y del Centro Cultural de la Ciencia; y Carla Sabbatini, de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. En esta parte de la jornada conversaron sobre las mujeres y la cultura científica, entre otros puntos (Nicolas Stulberg)

El cierre de esta jornada especial de Ticmas consistió en un interesante ida y vuelta entre Zunini y Martina Rúa, periodista y escritora especializada en innovación, tech y productividad.

“Fabricar tiempo y conectarnos mejor, más urgente que nunca”, se denominó esta última charla. Aquí, Rúa repasó diversas temáticas relacionadas a los datos y a las técnicas para optimizar el tiempo. “El argentino es creativo en lo que es el uso del tiempo. Hay que ser curioso porque en todas las industrias hay gente tratando de usar mejor su tiempo. En la medicina, por ejemplo, hablan de un triaje entre rojo, amarillo y verde para ver a dónde ponen a cada paciente. Lo mismo hay que hacer con nuestras capacidades, porque de lo contrario, sobrereaccionamos a todo como si fuera rojo, y no es así. No es rojo una llamada laboral que debería haber sido un mail. Hay que aprender a ponerle temperatura a las prioridades”, sostuvo Rúa.

(Nicolas Stulberg)

De este modo concluyó el evento, por el que pasaron miles de personas interesadas en escuchar a mujeres que, desde diversos roles, apuntan a reducir la brecha de género en áreas relevantes de la sociedad como la ciencia, la tecnología y la educación, entre otras.

Ticmas seguirá con su cronograma en la Feria del Libro, en el amplio stand ubicado en el pabellón 9 del predio ferial de La Rural. Por caso, el viernes 12 de mayo se llevará a cabo una jornada dedicada a pensar la educación federal, con la presencia del ministro de la Nación, Jaime Perczyk, y los ministros provinciales. Y todos los días habrá actividades, entrevistas y presentaciones.

