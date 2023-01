Look metalizado: cuáles son los colores furor que invadieron la temporada de verano

Las celebridades argentinas lucieron los colores metalizados que estan en tendencia

Con el inicio de temporada, se imponen nuevas tendencias que abarcan colores, texturas, diseños y accesorios. El dorado, plateado, y los colores metalizados serán los favoritos de este verano y tomarán fuerza, reinventándose para ser protagonistas. Esta temporada, lucir colores llamativos es un must. Desde el rosa hasta el naranja, el amarillo y el azul, las famosas eligen vestir con colores fuertes en este verano 2023.

Túnicas y camisolas: por qué nunca pasan de moda y ya son furor en el verano Son un básico esencial de la temporada y se lucen en todos colores o estampados. Este año, las celebridades argentinas hicieron gala de los más originales diseños, sin dejar de sentirse cómodas y glamurosas VER NOTA

Los brillos y el metalizado son elegidos por las mujeres a diario a la hora de crear un outfit sofisticado. Estos detalles le dan elegancia al look y permiten que las mujeres se destaquen a la hora de vestir. Sin embargo, el metalizado ya no es lucido únicamente por las noches. Este año, las actrices, influencers y modelos argentinas van más allá y visten estas prendas en eventos de día y le brindan glamour y estilo a sus looks.

María del Cerro llevó glamur y estilo a un evento en Chapadmalal

María del Cerro es una de las mujeres argentinas que marca tendencia a la hora de vestir. En su estadía en Punta del Este, deslumbró con sus looks innovadores y glamurosos. En esta ocasión, la modelo asistió a un evento, un programa gastronómico llamado “Mundo Epicureo”. La modelo disfrutó del atardecer en el evento donde primó la comida de calidad y el buen gusto.

23 fotos: Zaira Nara, Isabel Macedo, Camila Homs en el lanzamiento de una nueva colección en Punta del Este Estuvieron en la presentación de Pompavana, la marca creada por Ivana Figueiras, en el local de Caro Criado, en La Barra VER NOTA

Del Cerro optó por lucir un outfit canchero y original para el evento en Chapadmalal. Lució una blusa que por delante es color marrón claro, pero la parte de atrás es de color dorado. Este detalle le brindó originalidad y estilo al look. Además, la modelo siguió las tendencias y vistió un pantalón recto hasta los tobillos color fucsia metalizado. Usó unos zapatos marrones de taco alto y un sombrero rosa que le dio el toque final al outfit.

Los accesorios metalizados son tendencia en este verano 2023

Zaira Nara es otra de las celebridades argentinas que siguen las tendencias y combinan sus looks con los colores y accesorios más usados de la temporada. La modelo disfrutó de sus vacaciones en el este uruguayo junto a sus hijos, su actual novio Facundo Pieres y su hermana Wanda Nara.

La moda también se relaja en verano: los outfits descontracturados de las celebrities en la playa Los looks sencillos y holgados priman esta temporada entre las famosas que buscan sentirse cómodas. El auge del “Comfy fashion” gana terreno al sol y frente al mar VER NOTA

Los colores metalizados son furor esta temporada. No son solo estilados en vestidos o chaquetas, sino también en accesorios como sombreros, collares, zapatos y pañuelos.

La modelo asistió a un Sunset cocktail en La Susana, bajo la caída del sol en la costa esteña. Nara fue una de ellas y vistió un look total black con una malla enteriza y unas medias de red. Para completar y darle originalidad al outfit, Zaira Nara estiló su look con unas botas de taco color turquesa metalizado con diseño de piel de cocodrilo.

Zaira Nara lució uno de los colores del verano: verde metalizado

Para lucir fresca y elegante, Zaira Nara también escogió un vestido que es tendencia esta temporada. La modelo argentina compartió en sus redes sociales con sus seguidores, un outfit apretado, con escote pronunciado y pliegues en la falda ideal para comenzar la nueva temporada de verano.

Nara escogió un vestido de seda color verde metalizado que resalta su bronceado y le da singularidad a su atuendo.

Carolina Ardohaín disfrutó de su jacuzzi con una bikini naranja metalizada Foto: @pampitaoficial

La modelo argentina Carolina “Pampita” Ardohain busca siempre verse natural y relajada. La conductora pasa sus días de verano en Buenos Aires ya que se encuentra grabando actualmente la segunda parte del reality show “El hotel de los famosos”. Ardohain disfruta de unos días tranquilos en Buenos Aires en su casa con sus hijos y familiares.

En una de sus publicaciones de Instagram, la conductora mostró como disfruta del verano en su jacuzzi recién instalado en su hogar. A pesar de estar viviendo unas vacaciones tranquilas y relajadas, la modelo no deja de verse glamurosa y a la moda en cada prenda que luce. Esta temporada 2023, la modelo optó por vestir una bikini con forma de triángulo color naranja metalizado. Ardohain disfrutó de la golden hour y lució uno de los colores que son tendencia y que resalta su bronceado veraniego.

Camila Homs brilló con su top plateado Foto: @camihoms

Camila Homs fue otra de las celebridades argentinas que optó por lucir prendas metalizadas este verano. Recientemente separada del futbolista Rodrigo de Paul, disfruta de sus vacaciones en Punta del Este junto a sus dos hijos y sus amigos. La influencer eligió disfrutar de la noche con un look glamuroso y a la moda. Homs optó por lucir unos pantalones blancos con una blusa escotada plateada que resalta su bronceado. La influencer combinó los brillos con unas sandalias con taco de color negro que cortan el look y le dan estilo.

El plateado es tendencia este verano 2023 ya que no solo se puede usar para darle glamour y sensualidad a un look de noche, si no que también se puede usar de día con un jean o un short y unas zapatillas que le den un estilo más casual.

La China Suarez compartió su rutina de entrenamiento con un look muy trendy Foto: @sangrejaponesa

Eugenia “La China” Suarez, es una mujer muy innovadora a la que le gusta probar nuevos estilos y combinar texturas, colores y formatos. Este verano, disfrutó de sus vacaciones con su novio Thomas Nicolás Tobar, cantante y rapero conocido como Rusherking. La pareja vivió unas semanas de relax en las playas paradisíacas de Cancún, México y compartieron en sus redes sociales los paseos que realizaron en su estadía.

A su vuelta a Buenos Aires, la actriz disfruta de su familia y de su hogar en Argentina. De nuevo en la rutina, Suarez compartió en sus redes sociales con sus seguidores su entrenamiento. En sus historias de Instagram, la modelo mostró la intimidad de su clase de pilates y su rutina de elongación.

A pesar de estar haciendo ejercicio, La China Suarez elige sentirse cómoda y glamurosa luciendo unas calzas color gris metalizadas junto con una musculosa negra. Con estilo, la actriz argentina hizo ejercicio y lució uno de los colores tendencia de esta temporada.

Morena Beltran lució una bikini con mostasillas doradas y deslumbró a sus seguidores Foto: @morenabeltran10

La periodista deportiva Morena Beltran se encuentra disfrutando de sus vacaciones en la costa atlántica. La conductora disfruta de unos días de sol y playa luego de haber cubierto el Mundial de Qatar 2022 y en sus redes sociales el diciembre pasado. Con la alegría de haber salido campeones y con la copa del mundo tatuada en su antebrazo, la periodista descansa y se prepara para el nuevo año.

En sus días en las playas de Mar del Plata, Beltran lució una bikini con forma de triángulo color marrón claro. La parte de abajo cuenta con unas argollas doradas que le dan sensualidad al look y dejan lucir su bronceado. Además, la parte de arriba del traje de baño es de color dorado metalizado y cuenta con pequeñas mostacillas que hacen que el outfit sea aún más resplandeciente. La periodista vive sus días de descanso sin perder el estilo.

Maju Lozano lució un vestido color azul metalizado que es tendencia esta temporada Foto: @soymaju

La conductora María Eugenia Lozano también elige los colores metalizados para disfrutar del verano 2023. La actriz se encuentra actualmente en Buenos Aires conduciendo su programa magazine “Todas las tardes” y opta por looks glamurosos y que son tendencia para llevar a cabo la transmisión.

A pesar de estar en Buenos Aires, la conductora sigue todos los estilos de este verano 2023. Durante sus días de trabajo, Maju Lozano comparte sus looks diarios en Instagram con sus seguidoras. Uno de sus outfits más distinguidos fue una túnica larga hasta las rodillas con botones y mangas largas que se arremangan color azul metalizado. Lozano completó el look con unas sandalias de taco coloradas que le brindaron estilo al outfit.

Las mujeres visten prendas que las hagan sentir cómodas y únicas este verano. Los colores metalizados y los brillos son grandes aliados para crear looks originales y cancheros para disfrutar no solo del día si no también de la noche. Las celebridades argentinas vistieron los colores más destacados del momento y brillaron durante sus vacaciones.

Seguir leyendo