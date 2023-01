Pinamar Moda Look 2023: el bosque más glam de la Costa Argentina volvió a brillar

El cierre del Pinamar Moda Look 2023. Guillermo Azar, alma mater, productor y director general, festeja junto a las modelos

Explosivo. Guillermo Azar busca definir lo que fue el Pinamar Moda Look 2023. Después de 19 años ininterrumpidos, pandemia mediante, el alma mater de este evento de moda que ya es un ícono en la Costa Atlántica, encuentra esa palabra que resume todo lo que se vivió el jueves 12 de enero, bajo los arboles de un bosque que, a esta altura, ya respira no solo aire sino también el estilo que representa a la moda argentina.

“Se vivió una energía muy particular, muy linda. Desde todos los que trabajamos, desde las modelos y los modelos, hasta los asistentes, planchadora, los conductores, las diseñadoras. Vinieron muchos diseñadores del interior del país”, cuenta Azar a Infobae sin ocultar la felicidad que le provoca llevar adelante este mega evento que reúne a lo mejor de la moda local.

La modelo Sofía "Jujuy" Jiménez, el modelo Hernán Drago, la modelo Sole Solaro y la productora general del desfile, Pitu Di Marco Blaquier

El ya icónico desfile Pinamar Moda Look 2023 tuvo su 19° edición presentado por Norte Grande. Con una mega producción, este espectacular acontecimiento del diseño, dio brillo como cada año a la temporada de verano.

Con el encantador marco del bosque, se llevó a cabo el pasado jueves en el Espacio Piña, de avenida Bunge y Camino de los Pioneros.

Charly Ronco, Guillermo Azar y Sole Solaro

Truss Professional invitó invitó al desfile más imponente y prestigioso de la temporada, que tuvo como escenario el bosque natural que nos brinda Pinamar para festejar su 19 aniversario.

Sofi Jujuy Jimenez para Costantini Roz

Allí estuvieron los modelos más importantes de nuestro país: Sofía Jujuy Jiménez, Sofia Zámolo, Soledad Solaro, Hernán Drago, Mario Guerci, Coni Mosqueira, Ailen Siboldi, Daniela Camarero, entre otros.

Los peinados estuvieron a cargo del Staff de Vip Peluquerías

Todos ellos mostraron las tendencias en pasarela de reconocidos diseñadores y marcas de indumentaria como Cardón, Bossuet Lingerie Femme, Fiurla, LF Liliana Forrester, Universidad de Belgrano, Van Dike, Viamo, Kovieta, Marcela Koury, Nana Mulata, Natural Life, Amaryra, La Silphide Lingerie, Costantini Roz, Gravagna, Maison Du Lapin, Corteza, Mi en Mi, KMK by Mónica Kursner, Eamoda, Tivoglio, Julieta Peña, Anna Rossatti, Nahia, Nuria Bueno y Santiago Artemis, quien cerró el desfile con su colección “THE REBIRTH”.

Joe Uriburu, Sofia Zamolo y su hija Cali en el Back del Desfile

Se sumó la presencia estelar de Benjamín Amadeo, quien presentó algunos de sus últimos hits. El mega desfile más esperado del verano fue conducido por Soledad Villarreal y Horacio Cabak.

Sole Solaro by Nana Mulata

Diseñadores de las provincias del Norte Grande, expusieron sus diseños en Pinamar Moda Look, en el Espacio Piña de Pinamar, en el marco de una iniciativa de los gobernadores del norte argentino, para promocionar las producciones artísticas y diseño de autor de la región.

El make up estuvo a cargo de Estilo Ros Lashes by Romina Moreira y su equipo con productos de AP Profesional

Fue un desfile federal en medio del bosque que mostró los diseños de Atilio Paez (Catamarca); “Weschenfeller” de Gabriela Weschenfeller y Florencia Miqueri Weschenfeller (Corrientes); “Helena Desalt” de Daniela Zelaya (Jujuy); “Silvana by Oli” de Silvana Paniagua (Misiones); Cecilia Rocca (Formosa) y “Naisha Arte y Diseño” de Vanesa Soledad Chazarreta (Santiago del Estero).

Guillermo Azar, Pamela David y Bernardo Abruzzese, Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva del Consejo Regional del Norte Grande

El make up estuvo a cargo de Estilo Ros Lashes by Romina Moreira y su equipo con productos de AP Profesional. Los peinados estuvieron a cargo del Staff de Vip Peluquerías. La producción de moda a cargo de “Pitu” Di Marco.

De la Provincia de Catamarca, el diseñador Atilio Paez presentó su colección.

“Esta edición es muy importante porque es es justamente la realización de 19 años consecutivos ininterrumpidos del desfile. Creo que no hay ninguno en toda la costa argentina que tenga tanta trascendencia, un evento de tantos años que ni en la pandemia se haya parado, siguiendo las limitaciones obviamente propias de lo que fuera pandemia, creo que no hay”, dijo Azar.

Pinamar moda look 2023

“Eso es lo que hablo con el intendente de Pinamar, por eso también en el año reconoció el esfuerzo de todo un equipo de trabajo que sostiene este evento durante tantos años, y siempre con la misma estructura”, agregó Azar.

Horacio Cabak y Guillermo Azar

“Siempre manteniendo la producción, el despliegue, los nombres propios, las modelos top, los conductores, nunca bajando la calidad de lo que se ve, siempre con la difusión, con toda la cobertura de un montón de medios. En ese aspecto creo que es bastante loable y no es porque sea mi producto, si no me parece también por el esfuerzo de un montón de gente”, sumó Guillermo.

Maria de la Paz Salas para Truss Profesional

Azar dice que esta vez se vivió algo muy particular en esta nueva edición. “El bosque genera también una paz bastante interesante y es muy armónico. Se llenó como nunca de gente”, contó orgulloso.

Pinamar moda look 2023

Y se sinceró: “La verdad que hubo una cantidad invitados muy grande, porque en un principio no esperábamos realmente que venga tanta gente. Y sin embargo, superó todas las expectativas que teníamos”.

Guillermo Azar y su novia Valeria Parodi

La producción de Pinamar Moda Look 2023 fue de Patricia Zugievich. Coordinación y logística: Daniel Noguera. Coordinación técnica: Danilo Herrero. Prensa y difusión : Charly Ronco. Idea, Producción y Dirección General: Guillermo Azar.

