8 consejos para tener la primera cita perfecta aprobados por la ciencia

Las personas que sienten que no han tenido mucha suerte en el mundo de las citas podrían preguntarse si podrían hacer algo para ser mejores en ello. Pero como los adjetivos “bueno” y “malo” son subjetivos, no hay un acuerdo universal sobre lo que significa ser bueno en las citas. Dicho esto, hay algunas pautas generalmente acordadas que pueden ayudarnos a subir el nivel de juego para encontrar una pareja perfecta, sólo si ese es nuestro objetivo.

“Si sos manipulador y malo en la comunicación, entonces vas a ser malo en las citas”, aseguró en diálogo con Well+Good, Tara Suwinyattichaiporn, doctora, profesora asociada de estudios de comunicación humana en la Universidad Estatal de California, Fullerton, y experta en sexo y relaciones. “En cambio, si sos consciente, comunicativo y auténtico, es probabable que seas bastante bueno”, afirmó. Pero, ¿cómo llevar nuestro yo más comunicativo y auténtico al plano de las citas? A continuación, los principales consejos de los especialistas para conseguirlo.

Las claves para tener éxito en una primera cita, según expertos

1. Averiguar qué es lo que queremos

Hay un gran número de razones por las que alguien puede salir con alguien, y sólo una de ellas es conocer a alguien con quien casarse. Estas razones incluyen explorar su orientación sexual, encontrar una pareja secundaria o terciaria y conocer gente en una nueva ciudad, por nombrar sólo algunas.

“Es muy importante ser honesto con uno mismo sobre lo que se quiere, porque de lo contrario no se conseguirá lo que realmente se desea”, dijo el profesional de la salud mental y experto en relaciones de pareja Jor-El Caraballo. Para destilar la respuesta, simplemente hace falta preguntarse: “¿Qué quiero?”. Esto guiará nuestra forma de abordar las citas, incluyendo las aplicaciones que descarguemos (si las hay), lo que pongamos en nuestra biografía (si es el caso) y cómo respondemos cuando una pareja potencial nos pregunta qué buscamos.

2. Ser realistas

Más allá de saber qué queremos ganar con las citas, hace falta determinar cuánto esfuerzo estamos dispuestos a poner en ello, según Caraballo. Al fin y al cabo, no es lo mismo querer salir con alguien que dar prioridad a hacerlo de forma consciente.

Por eso, los expertos aconsejan considerar si hay algo en nuestra vida a lo que estamos dispuestos a renunciar para dedicar más tiempo y energía a las citas. Por ejemplo, ¿vamos a hacer menos ejercicio un día a la semana? ¿Pasaremos menos tiempo en TikTok?

Según Caraballo, el día tiene un número limitado de horas, por lo que, a menos que sepamos qué vas a reducir, nos resultará difícil añadir citas. ¿Y cuánto tendremos que recortar en otros aspectos para poder salir con alguien? En última instancia, es algo subjetivo, que depende de las exigencias actuales de cada agenda y de la magnitud de los objetivos en materia de citas, sexo, intimidad y relaciones.

“Debemos dedicar todo el tiempo que podamos razonablemente para asegurarnos de que nuestra vida de pareja nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos”, detalló Caraballo. “Aquellos que buscan conexiones más estables o permanentes harían bien en invertir más tiempo en encontrar su ajuste correcto”.

3. Escuchar más

“La gente suele estar más preocupada por ser interesante que por estar interesada”, remarcó la doctora Suwinyattichaiporn. La consecuencia de esto es que, para ser interesante, puede que no se escuche bien. Esto puede llevar a que una persona salga de una cita con la sensación de que podría escribir la biografía del otro, mientras que la otra se va sin ninguna información que le ayude a decidir si quiere ver a alguien durante otras dos horas. Un poco de autorreflexión ayudará a entender en cuál de las dos categorías es más probable que caigas.

4. Hacer actividades que realmente nos gusten

“Hacer cosas en las citas que realmente disfrutes va a hacer que sea más fácil no agobiarse por las citas que no son emocionantes o alegres”, detalló Caraballo. Po ejemplo, si siempre quisimos probar a hacer cerámica, hacerlo con alguien a quien nos interese cortejar puede ser una buena idea. Y si nos gusta catar vinos el fin de semana, buscar a ver si encotramos a alguien que nos acompañe, también.

“Incluso podés invitar a una cita a cosas que tengas que hacer. Por ejemplo, si tenés que sacar a pasear a tu perro, ¿por qué no invitar a esa otra persona a reunirse para ir al parque? ¿Necesitás ir a hacer las compras? ¿Por qué no invitarla a tu mercado agrícola favorito? ¿Quién dice que los quehaceres no pueden ser citas?”, añadió.

5. Programar una cita cara a cara

Si sólo estás buscando un amigo por correspondencia, tener una relación de sólo texto está bien. Pero si lo que buscás es una relación en persona, la doctora Suwinyattichaiporn recomienda intentar programar una cita cuanto antes. “La química es diferente cara a cara que a través de los mensajes de texto, así que cuanto antes te conozcas, mejor”, indicó.

Si preferís conocer mejor a alguien antes de verse en persona, recomienda tener una llamada telefónica antes de quedar. Ambos medios permitirán recopilar información adicional para tomar una decisión informada sobre si realmente queremos conocer a esa persona en persona.

6. Abandonar las reglas de la vieja escuela

Como dice el refrán, las reglas están para romperse. Y en lo que respecta a las reglas de la vieja escuela para las citas, nada podría ser más cierto. Por eso, en cuanto a las preguntas sobre cuánto tiempo hay que esperar para tener sexo o quién paga la primera cita, Caraballo asegura que hay que ignorar cualquier idea preconcebida.

“Estas reglas de las citas se basan en la idea de que hay que hacer las cosas bien, o se corre el riesgo de perder a un posible pretendiente”, explicó, y añadió que esto simplemente no es cierto. El tipo de persona que es un buen partido no se va a desanimar por cosas como la rapidez con la que le respondemos los mensajes de texto, por ejemplo. Lo que sí importa es que le comuniquemos nuestras expectativas y le pidamos lo mismo: “Ese tipo de vulnerabilidad y valentía es un terreno fructífero para que cualquier tipo de conexión crezca y florezca”, aseveró

7. Ser proactivos a la hora de mejorar las habilidades relacionales

Sabemos que los empleadores valoran a los empleados con iniciativa, y según la doctora Suwinyattichaiporn, tus parejas y potenciales parejas también valorarán ese instinto. “Las personas que son buenas en las citas son proactivas para profundizar constantemente en las relaciones que están explorando para que esas relaciones no se estanquen”, advirtió.

“En la práctica, eso se traduce en programar con antelación, planificar realmente las citas, hacer preguntas más profundas, ser cada vez más vulnerable y fomentar una intimidad más profunda”, finalizó la doctora Suwinyattichaiporn.

8. Tomarse un descanso

Dicho lisa y llanamente, las citas no siempre van a ser súper emocionantes y alegres, pero no deberían agobiarnos, consumir nuestra energía o mandarnos directo a una espiral de desesperanza. “Si ves que empezás a desilusionarte, es completamente válido que te tomes un descanso de dos días o dos meses o el tiempo que necesites”, aconsejó Caraballo.

“Cuando tengas la capacidad de horario y el ancho de banda emocional para presentarte y ser lo suficientemente vulnerable como para salir con otra persona, volvé a intentarlo. La única línea de tiempo que importa en las citas es la tuya”, concluyó.

