Día Internacional del Ron: un viaje por la historia y los mejores tragos del destilado más versátil del planeta

Por su gran popularidad a nivel global, hoy el ron se elabora en más de 60 países / (Getty Images)

Para el joven bartender Martín Tummino, autor del libro Tiki en Español (de Editorial Autores de Argentina), Tiki es sinónimo de Ron. Más allá de que esa es una categoría de coctelería exótica y tropical, también se elaboran tragos a base de otros destilados como gin, brandy, bourbon y Pisco, entre otros. De todas maneras, la mayoría de ellos lleva ron, aunque no cualquiera sino con estilos específicos de rones ; siendo que muchas veces hasta en un mismo cóctel se combinan varios para lograr capas de sabores y una complejidad única que no se puede lograr con un solo exponente.

El 16 de agosto se celebra en todo el mundo el día del ron, también conocido como rum o rhum, una celebración que comienza con la aparición del ron moderno. La historia cuenta que fue alrededor del año 1650, cuando los indígenas de las Indias Occidentales comenzaron a experimentar con la fermentación de la caña de azúcar para obtener alcohol. Esa la región hoy se conoce como la Cuenca del Caribe. Sin embargo, fue recién cuando llegaron los exploradores que ese alcohol producido de manera artesanal comenzó a destilarse adecuadamente. De este modo, el ron se convirtió en un producto esencial en las negociaciones políticas de la época entre las colonias, porque se ofrecía como soborno.

El ron se convirtió en un producto esencial en las negociaciones políticas de la época de las colonias

Diplomático es una de las marcas que más ha impulsado este festejo. Reconocidos por controlar minuciosamente todo el proceso de producción, desde los campos de caña de azúcar hasta su sistema de destilación único, cuidando bien los dos factores más importantes: el añejamiento y la mezcla. Como el buen añejamiento del ron se basa en algo más que el tiempo, el recipiente en el que se envejece es esencial: solo barricas de roble que antes contuvieron whisky de malta, bourbon y jerez. Luego, serán los maestros roneros los que mezclarán los líquidos maduros para crear rones únicos y complejos, buscando el mejor equilibrio de sabores y aromas.

Por su gran popularidad a nivel global, hoy se elabora en más de 60 países, aunque las reglas sobre su producción no son muy estrictas, y eso hace que existan múltiples formas de destilación y añejamiento y, por ende, muchos estilos. Pero la única regla que todo productor debe respetar, es que el ron se produce a partir de la destilación de un mosto fermentado de jugos o melaza de caña. Tummino explicó que “ al ron se lo considera un alcohol de planta, porque puede ser producido a partir de una serie de productos derivados de la caña de azúcar, como el jugo de caña fresco o evaporado, la miel de caña, la melaza o el azúcar cristalizada de varios tipos. Pero la mayoría de los rones se hacen a partir de melaza, cuidadosamente seleccionada ”. Y se sabe: la mejor caña de azúcar nace en el Caribe. Luego de la fermentación, viene la destilación, el añejamiento y la mezcla final.

Tummino explicó que “al ron se lo considera un alcohol de planta, porque puede ser producido a partir de una serie de productos derivados de la caña de azúcar"

Una manera rápida y fácil de clasificar a un ron es por su color, blanco o dorado oscuro, que está directamente relacionado con el tiempo que permaneció en las barricas, ya que es originalmente incolora, como toda bebida blanca destilada. Esto deriva en otra clasificación según su añejamiento. Ligero, cuando el ron reposa entre 6 meses y tres años en barricas de roble. Añejo Ligero, entre tres y cinco años. Añejo, entre cinco y doce años. Y Extra Añejo, cuando supera los doce años. “ La mayoría de los rones del mundo son blends, es decir que son mezclas de distintos rones , livianos, semi-pesados y pesados, y con distintos tiempos de añejamientos en función al ron buscado”, detalló Tummino.

Otra manera de clasificarlos es por su materia prima. Agrícolas, son los rones elaborados a partir del jugo de caña. Mientras que los Industriales se producen a base de subproductos de la industria azucarera, principalmente miel o melaza de caña. También hay una clasificación por estilo, algo antigua y que está siendo desafiada por los nuevos países productores. La misma estaba relacionada al imperio que dominaba en el país productor durante la colonia. Los de estilo español, suelen ser rones industriales y ligeros, conocidos como ron. Los de estilo inglés también son industriales, pero más pesados, de sabores intensos y complejos, conocidos como rum. Mientras que los de estilo francés son agrícolas y presentan un distintivo toque del terroir, y se los conoce como rhum.

Y, por último, también se puede clasificar a los rones por el país en el cual se produce, siendo los más importantes de la región caribeña Cuba (estilo español), Jamaica (estilo inglés), Puerto Rico (estilo español), Venezuela (estilo español). Y si bien la cachaca podría ser considerada ron, para los brasileños tiene nombre propio y es su bebida nacional.

Una manera rápida y fácil de clasificar a un ron es por su color, blanco o dorado oscuro, que está directamente relacionado con el tiempo que permaneció en las barricas

En qué momento se encuentra el ron en la Argentina

Julián Díaz es el creador del 878, entre otros bares y restaurantes; y uno de los referentes de la coctelería nacional. Junto a su jefe de barra, Juan Cruz Oviedo, analizaron la actualidad del ron en el mercado local. “ La situación es delicada para esta bebida importada, no solo por la evolución del dólar, sino también por el boom de las bebidas nacionales destiladas como el gin . Y si bien esto es tendencia en todo el mundo (en referencia a la gran explosión de los destilados locales), las marcas importadas están a la defensiva y no pueden hacer mucho por fomentar y promover su consumo”, explicó Díaz.

Según Juan Cruz Oviedo, “ los tragos con ron en 878 son pocos, uno de autor denominado ‘Segurola y Habana’, muy maradoniano e inspirado por la etapa ‘del Diego’ en Cuba , y los clásicos como el Daiquiri coctel y el Mojito”. Para el joven bartender, las variedades tradicionales fueron, durante muchos años, los más vendidos de la Argentina y estuvieron de moda un largo período.

“A mí me encanta el Daiquiri tradicional el Hemingway que es con jugo de pomelo” acota Díaz quien resalta que extraña la nota de fruta y vegetal de los rones de pequeñas producciones (agrícolas). “Me encanta el ron para coctelería, los especiales los tomo solo con hielo, y en tragos elijo el Daiquiri tradicional, con limón, azúcar y ron blanco, es perfecto. Y también me gusta el Mojito, con poca menta solo para que lo perfume, limón, azúcar y mucho hielo; es inigualable”, cerró Julián Díaz.

Julián Díaz, propietario 878, habló en exclusiva con Infobae

Juan Luciani, reconocido bartender y encargado de los programas de formación de la Academia Branca, afirma que el ron es un gran destilado, “el primer destilado americano de calidad”. Y recuerda cómo fue que el ron se hizo famoso más allá del Caribe. “En la historia de la coctelería hay sucesos importantes. Durante la Ley Seca en los Estados Unidos (1920/1933) no había producción local de aguardientes y muchos norteamericanos optaron por ir de vacaciones al Caribe, donde conocieron al ron y, rápidamente, lo adoptaron como destilado de calidad, por ejemplo, en tragos como Presidente, que es como el Manhattan, pero reemplazando el bourbon con ron”, relató.

Y si bien en la coctelería Tiki la mayoría se hacen con ron, los clásicos más reconocidos y disfrutados son el Mojito, el Daiquiri y el Cuba Libre. “Que se hace con Coca Cola y ron cubano porque remite la época de Fulgencio Batista”. Cuenta la historia que para liberarse de la colonia, los americanos apoyaron a Fidel para derrocar a Fulgencio y brindaron con algo de Cuba (ron) y algo de Estados Unidos; la famosa gaseosa.

El ron ha crecido muchísimo como categoría y como bebida en Buenos Aires

Ludovico De Biaggi es joven, pero se puede decir que nació dentro de un bar y creció detrás de las barras. Hoy dirige algunas de las barras más importantes de la Ciudad de Buenos Aires y es propietario de Oh No! Lulu, un auténtico Tiki Bar. Y, justamente, de la mano de esta movida es que el ron ha crecido muchísimo como categoría y como bebida en Buenos Aires.

“Antes se consumía solo Mojitos o Daiquiris de fruta, pero ahora tomó un protagonismo en las barras que no se veía. Me pone muy contento porque soy un gran difusor de la categoría, aunque reconozco que está difícil conseguir botellas nuevas”, explica Ludovico. Para él es un destilado que te hace viajar, “ el ron, con frutas y especias es un match hecho en el Caribe, y si bien es cierto que acá no somos caribeños, pero si latinos, y nos encantan esas cosas ”, agregó el joven bartender.

Es evidente que el ron y los cócteles se llevan muy bien porque a la gente le gustan mucho, y es una gran oportunidad para juntar todos esos sabores. Hoy, hay un revival de la cultura tiki y eso se puede apreciar muy bien en Oh No! Lulu, donde todo eso confluye tan bien. En ese lugar la gente pide los clásicos cubanos como Presidente, Mojito o Daiquiri, pero también por el Mai Tai, el Zombi o creaciones propias Jungle Bird, todos cocteles del mundo del ron que andan muy bien en la barra.

Para Ludovico De Biaggi, bartender y propietario de Oh No Lu Lu!, "el ron, con frutas y especias es un match hecho en el Caribe y como somos latinos nos encantan esas cosas”

“Es que el ron es una bebida tan maleable, que en un bar puede haber tantos cócteles de ron como personas”, dice De Biaggi . Quién a la hora de elegir un trago Daiquiri opta por un clásico de clásicos. “Mi coctel preferido es un Daiquiri cuya receta es de 1896, ron blanco, lima y azúcar, nada más. Es un cóctel filoso, fresco y fácil de tomar, bien hecho es súper elegante. De día y de noche, en cualquier ocasión porque puede servir como aperitivo o para terminar una cena y comenzar la noche”, destacó Ludovico.

Queda claro que el ron es una de las bebidas más diversas y elegidas por los bartenders de todo el mundo, porque ofrece muchas familias y estilos para elegir. “Hay desde rones más pesados y añejos que se disfrutan como una comida, de a sorbos, hasta los blancos para tragos aperitivos o incluso cócteles con los que se puede cenar, porque la oportunidad hace al consumo y no las bebidas a las oportunidades”, cerró Ludovico De Biaggi.

Dónde celebrar el día internacional del ron en Buenos Aires

Chipper Seafood posee cocina de mar y coctelería de excelencia

Este martes 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Ron, y una gran cantidad de bares y restaurantes de la ciudad invitan a celebrarlo con los mejores tragos. Acá, un recorrido por diversas barras de la ciudad y alrededores donde se servirán muchos cócteles en su honor, tanto de la coctelería clásica como tragos de autor, con el destilado como protagonista.

Chipper Seafood

El restaurante que posee cocina de mar y coctelería de excelencia con influencias caribeñas, propone degustar algunos de los mejores tragos con el ron como gran protagonista. En exclusiva, abrió su libro de recetas y nos permitió tomar algunas notas:

Así luce el "Gran Caimán"

Gran Caimán

Ingredientes:

1 oz de Ron Habana Dorado.

1 oz de Ron Habana 3 años.

2 oz de Sirope Falernum.

1 oz de Don´s Mix.

1 oz de Cointreau.

½ oz de Jugo de lima.

½ oz de Almíbar.

Preparación: incorporar todos los ingredientes dentro de una coctelera, batir energéticamente. Servir en un vaso ancho con hielo triturado.

Garnish (decoración para el cóctel) : decorar con un penacho de menta, mora y canela humeante.

En primer plano: el fantástico Tamarindo Julep

Tamarindo Julep

Ingredientes:

2 oz de Ron Habana 3 años.

2 oz de Sirope Tamarindo.

4 gajos de lima.

½ oz de Jugo de lima.

3 ramas de menta.

Completar con Ginger Ale.

Preparación: incorporar todos los ingredientes en un mortero y machacar enérgicamente, verter la preparación en un vaso con hielo y completar con Ginger Ale.

Garnish (decoración para el cóctel): decorar con un penacho de menta y pincho de frambuesa.

Un deleite para las papilas gustativas: el Grand Bahama

Grand Bahama

Ingredientes:

1 oz de Ron Habana Gold.

1 oz de Ron Habana 3 años.

1 oz de Jugo de naranja.

1 oz de Jugo de ananá.

½ oz de Amareto.

½ oz de Jugo de lima.

½ oz de Sirope simple.

½ oz de Cointreau.

Preparación: incorporar todos los ingredientes dentro de una coctelera, batir energéticamente. Servir en un vaso largo con hielo triturado.

Garnish (decoración para el cóctel): decorar con un penacho de menta, ananá deshidratado y una flor roja.

El Chipper Sour se posiciona como uno de los predilectos entre los consumidores

Chipper Sour

Ingredientes:

2 oz de Ron Malibu.

2 oz de Maracuyá.

½ oz de Almíbar.

1 cdt de Albúmina.

½ oz de Jugo de lima.

Preparación: incorporar todos los ingredientes dentro de una coctelera, batir energéticamente. Servir en una copa ancha con hielo triturado.

Garnish (decoración para el cóctel): decorar con corazones de bitter y naranja deshidratada.

Día Mundial del Ron: una guía por los mejores lugares para conmemorar (y brindar)

Ronconcón

Ronconcón presenta una carta corta con “platitos” para ser compartidos

Ubicado en Caballito, Ronconcón es un restaurante de cocina latina que acerca los platos más tradicionales de países como Venezuela, Colombia, México y Perú con innovadores toques de autor. Su carta corta presenta “platitos” con la idea de que se lleven al centro de la mesa y sean compartidos (hay arepas, patacones, tacos, empanadas y más). La coctelería está a cargo del bartender y socio Emilio Bruno, discípulo del reconocido Fede Cuco, quien propone sabrosas mezclas de acento latino como el Funky Mai Tai (ron Barceló Blanco, ron Barceló Añejo, orgeat de plátano verde, triple sec y lima) y el Ronpapelón (Havana Club Añejo Especial, papelón y lima).

La Mar

En La Mar los amantes del ron pueden encontrarse opciones de autor y algunas recomendadas

La prestigiosa cebichería La Mar, reconocida como uno de los mejores 100 restaurantes de Latinoamérica, despliega auténticos sabores de la gastronomía peruana en base a los más frescos pescados de la costa argentina en combinación con productos autóctonos del Perú y materias primas locales. Su amplia oferta de coctelería es elaborada con frutas frescas de estación, syrups artesanales y espirituosas de primera línea a cargo de la head-bartender Brenda Asís . Allí pueden encontrarse opciones de autor con ron y algunas recomendadas son la Bruja Hawaiana (néctar de maracuyá, jugo de naranja, sirope de canela, Malibú y ron Havana añejo), el Peruvian Tropic (néctar de ananá, jugo de naranja, Frangelico, ron añejo, float de hibiscus y arándanos) y el Ron Fashion (bitter de chocolate y ron Santa Teresa 1976). También están los clásicos Cuba Libre (ron Bacardí, Coca Cola y lima) y el Mojito (ron Havana, jugo de lima, almíbar simple, menta y soda).

Aldo’s Restorán

En Aldo's Restorán, pese a que el vino es protagonista, sirven una corta pero muy interesante carta de coctelería

En Palermo, Aldo’s Restorán invita a vivir una completa experiencia de placer a través de una gastronomía ítalo-americana y una selección de vinos curada por el reconocido sommelier Aldo Graziani. Si bien el vino es protagonista, también sirven una corta pero muy interesante coctelería con clásicos y reversiones de autor como el Three Buttons (ron Havana Especial, shrub de manzana artesanal, jugo de lima y bitter de Gibson que suma notas de manzana, manteca y canela). Un cocktail fresco y dulce -sin empalagar- que invita a seguir tomando y que, según el bartender Nicolás Cusido, marida muy bien con sus chipirones salteados en oliva, la burrata con hummus de arvejas y la selección de quesos. A su vez, preparan el clásico Mojito Cubano y disponen de rones Botran 15 años, Havana Club 7 años y Zacapa Centenario 23 para beber a gusto.

Gourmand Food Hall

Gourmand Food Hall es el primer espacio en su tipo en el país

Dentro del Patio Bullrich se encuentra Gourmand Food Hall, el primer espacio en su tipo en el país. Concebido para ofrecer una experiencia gastronómica completa donde se pueden probar productos Gourmet y también llevarlos a casa, el “food-hall” ofrece propuestas varias como Bistró francés, Ristorante italiano, la Rotissoire, el Gourmand Grill y Oyster con cocina de mar. Para acompañar, dentro de la opción “Gourmand Experience” se puede disfrutar de una carta de cócteles entre los que se encuentra el tradicional Mojito preparado con ron Havana Club Blanco, lima, menta y agua con gas. Una verdadera experiencia gourmand.

Enero

El Coco en la Piña es una reversión de la Piña Colada ideal para quienes gustan del ron

Enero combina una cocina internacional con toques de autor y una creativa carta de cócteles en un elegante espacio de diseño selvático sobre la Costanera porteña. Su barra está comandada por Martín Rolando quien propone clásicos y novedosas invenciones de estación inspiradas en ciudades cosmopolitas. El Coco en la Piña es una reversión de la Piña Colada ideal para quienes gustan del ron y se trata de una preparación especiada con notas tropicales e impronta Tiki (ron Havana Añejo Especial, orgeat de coco y almendras, cordial de ananá y pimento dram). Se sirve en un vaso en forma de coco para completar el mood de la propuesta. También se sugiere el Dark n’ Stormy, un clásico de la coctelería distinguido por su división de colores (float de ron oscuro Havana 7 Años, jugo de lima, Britvic ginger beer y bitter).

Francisca

Francisca cuenta con amplia coctelería clásica y de autor

Ubicado en los Arcos del Rosedal, el restaurante Francisca del Fuego llama la atención por su ambientación que traslada al Medio Oriente y su cocina con foco en platitos de impronta marroquí y pizzas de masa madre al horno de barro. Estas propuestas se acompañan de una amplia coctelería clásica y de autor gestionada por el director de barra Federico Buscarons. En su selección, las opciones con ron son favoritas, como el original Mojito Chandon (menta, almíbar, jugo de lima, ron Havana 3 años y Chandon), el Mojito de receta clásica (ron Havana Club 3 años, soda, almíbar, menta, lima y bitter de angostura) y el fresco Cuba Libre (ron Havana Club, cola y lima),

Bagatelle

Entre los imperdibles de Bagatelle está el long drink Vesta

Enclavado dentro del Hipódromo Argentino de Palermo, Bagatelle ofrece un escenario único en Buenos Aires: aires del sur de Francia, cocina mediterránea de alto nivel, champagne francés y coctelería de autor. El bartender Aaron Alfonzo D Montijo Angarita realiza una amplia variedad de cócteles con bebidas de primera línea, jugos naturales y licores artesanales. Entre sus imperdibles se encuentra el long drink Vesta (ron Havana Añejo Especial, licor de cassis, bitter aromático y espumante). Todos los cócteles se sirven en una delicada cristalería de Natchmann, Spiegelau y Chef&Sommelier. A su vez, la barra cuenta con todas las bebidas necesarias para preparar cócteles clásicos o mezclas especiales al gusto del cliente.

AVG Eléctric Café

AVG Eléctric Café fusiona una cocina fresca y artesanal, mucha música y coctelería

AVG Eléctric Café desembarcó en los Arcos del Rosedal con una propuesta que fusiona un entorno natural, una ambientación moderna y minimalista, café de especialidad, una cocina fresca y artesanal por el chef Valentín Grimaldi, mucha música y coctelería. En su amplio salón o sus dos patios al aire libre se pueden disfrutar recomendaciones del jefe de barra Federico Buscarons como el Cuba Libre (ron Havana Club, gaseosa cola y lima) y el Mojito (ron Havana Club 3 Años, soda, almíbar, menta, lima y bitter Angostura).

Lado V

En la amplia barra de Lado V se preparan coloridos cócteles donde predominan sabores dulces, cítricos, frescos y amargos

En el corazón de Palermo, Lado V es un original local de street-food 100% plant-based que, además, destaca por sus espacios completamente “instagrameables”. En su amplia barra se preparan coloridos cócteles especialmente diseñados por el bartender Lean Milán donde predominan sabores dulces, cítricos, frescos y amargos. Los amantes del ron cuentan con alternativas como el Ricky Martin inspirado en el Daikiri y en los sabores del postre “tembleque” de Puerto Rico (ron Havana 3 Años, almíbar de coco, vainilla y canela). Es una mezcla suave, especiada y dulce ideal para cerrar la noche.

Rufino

El restaurante Rufino ofrece una propuesta reversionada y fresca, con una oda a la cocina argentina

Tras la pandemia, el restaurante Rufino reabrió sus puertas en el Hotel Mío Buenos Aires de Recoleta con una propuesta reversionada y fresca que mantiene su esencia original: una oda a la cocina argentina con una vuelta de tuerca. Para empezar o terminar el recorrido por sus carnes y vegetales a las brasas ofrecen una selección de cócteles entre los que sobresale el especial Rufina (ron, mix de cítricos, jugo de maracuyá y frutos rojos y soda, terminado con un zest de limón, frutos rojos y hojas de menta), una opción fresca y amigable al paladar.

Mudrá

Mudrá propone mezclas clásicas y otras de temporada en base a insumos naturales y orgánicos

Gastronomía & coctelería plant-based es la propuesta de Mudrá, un cautivador espacio en el rooftop del edificio Patagonia Flooring Design & Art Center. Allí, el mixólogo siciliano Alejandro Caia propone mezclas clásicas y otras de temporada en base a insumos naturales y orgánicos que armonizan con los nobles sabores del menú. Su Havana Rosé es un cóctel multifrutal y dulce inspirado en el clásico Daiquiri (ron Havana 3 Años, jugo natural de limas y pomelo, cordial de frutilla), servido en un vaso Old Fashioned con hielo cristalino y garnish de flores.

Maiky

La parrilla Maiky, para celebrar el Día Internacional del Ron, ideó un exclusivo Nerroni que estará disponible el martes 16 durante todo el día.

En Palermo Hollywood, la moderna parrilla Maiky atrae a los amantes de la carne con sus cortes especiales a las brasas y sus piezas ahumadas puertas adentro. Para celebrar el Día Internacional del Ron, idearon un exclusivo Nerroni en honor al mítico Negroni (Campari, ron y Martino rosso) que estará disponible el próximo martes 16 durante todo el día . Algunos sugeridos del menú para acompañar esta bebida son la tiernas ribs ahumadas en nogal con salsa barbacoa y papas fritas y el ojo de bife ahumado con astillas de olivo acompañado de puré de papas, tomates secos y dips de la casa.

Hierbabuena Restaurant

En Hierbabuena Restaurant los tragos más tropicales son el Coconut Piña Colada y el Hibiscus Mojito

En Hierbabuena Restaurant, la propuesta natural de San Telmo, se disfrutan frescas recetas en base a ingredientes orgánicos y de estación. La experiencia puede mejorarse aún más si se acompaña de alguno de los cócteles preparados en la llamativa barra de la casa, que presenta una ambientación rústica y encantadora. Los más tropicales son el Coconut Piña Colada servida en vaso de bambú (ron infusionado con coco, ananá, azúcar y leche de coco) y el Hibiscus Mojito (ron Havana, menta, flor de Jamaica, azúcar, limón y soda).

Tribu

En la Tribu, el Nootka Punch puede ser tanto un aperitivo como una bebida para el final de la cena

Tribu es un “restaurante de río” que ofrece una experiencia única en el Bajo de Martínez, en un entorno descontracturado, natural y muy cuidado. Su cocina se basa en platos tradicionales con un toque Gourmet -muchos de ellos asados al horno de barro o a la parrilla- y desde su barra preparan cócteles a base de diferentes destilados, frutas de estación y almíbares naturales . Por ejemplo, el Nootka Punch (ron blanco, jugo de ananá clarificado, cordial de limón y helado de coco), un trago dulce y cremoso con poca graduación alcohólica en el que predomina mucho el coco y a la vez se siente la acidez del ananá. Recomendado como aperitivo o al final de la cena como un postre líquido y cremoso.

Blossom

Blossom ofrece una propuesta abundante y de calidad artesanal para toda hora del día

Blossom es un exitoso restaurante & cafetería con cuatro sedes en Zona Norte donde se ofrece una propuesta abundante y de calidad artesanal para toda hora del día. En su carta también figura una sección de coctelería con opciones innovadoras y refrescantes a base de ron , como el Cóctel Blossom (ron, naranja, lima, pepino, menta y frutos rojos), el Tiki Tiki (ron, pulpa de ananá, frutos rojos y jugo de lima) y dos reversiones del tradicional Mojito: el Clásico (ron blanco y hierbabuena) y el Con maracuyá (ron dorado, hierbabuena y maracuyá). Direcciones: Edison 10, Martínez / Av. Maipú 2501, Olivos / Av. Del Libertador 16246

Joe’s Grill

Joe’s Grill mezcla cocina norteamericana con cervezas tiradas, jugos, milkshakes y cócteles

Joe’s Grill se presenta como el lugar ideal para disfrutar tanto con amigos como en familia. Su menú ofrece una gran variedad de platos que se inspiran en la cocina norteamericana (hamburguesas, smoked ribs, pizzas, sándwiches, ensaladas, menús para niños y más) para combinar con cervezas tiradas, jugos, milkshakes y cócteles. Entre estos últimos sobresalen alternativas a base de ron como el Joe’s Dream (Havana Club Blanco, Havana Añejo Dorado, frutos rojos, lima y azúcar), el Mojito (ron Havana Club 3 Años, lima, menta, soda y azúcar), el Daikiri (ron Havana Club Blanco, frutilla o durazno, hielo y azúcar) y el Cuba Libre (ron Havana Club Añejo, gaseosa Cola y limón).

Hierro

Las opciones de Hierro con ron son: el Niña Bonita, el Mojito y el Daiquiri

Hierro conjuga tres elementos distintivos de la cocina argentina: carne, hierro y fuego. Bajo estos pilares la parrilla sostiene un atractivo diseño y una destacada oferta gastronómica con foco en carnes a las brasas y sabrosas preparaciones con vegetales orgánicos. Un apartado especial es el dedicado a la coctelería clásica y de autor que resulta ideal como aperitivo, after-dinner o acompañamiento de algunos de sus platos. Opciones con ron son el Niña Bonita (ron dorado, vino torrontés, néctar de saúco, mango, pomelo y laurel), el Mojito (ron dorado, menta fresca, azúcar, jugo de limón y Club Soda) y el Daiquiri (ron dorado, frutos rojos y sweet & sour mix de lima fresca).

Rocky

Rocky cuenta con dos propuesta destacadas de coctelería: Namor con Ron Havana Club y el Juggernout

Rocky es un restaurante-bar ubicado en Ramos Mejía que traslada a la cultura norteamericana de los 80′s y 90′s a través de su ambientación de estilo pop-art y una cocina de impronta norteamericana. En su propuesta coctelera se destacan dos preparaciones a base de ron: Namor con Ron Havana Club (ron de coco Malibu, triple sec, durazno, frutos rojos, ananá, naranja y sour mix) y el Juggernout (ron Havana Club, Jaggermaister, dash de frutos rojos, mango, naranja y sour mix) . Para acompañar, la casa sugiere starters como los Celtics (súper bastones de mozzarella con tomates a la plancha y pesto de rúcula), la Warriors (salchicha ahumada en masa crocante de maíz con papas cuña, cebolla “crispy” y dips de barbacoa) y las Spurs (alitas de pollo al estilo Buffalo Wings y Cajun Style- con mostaza y miel).

SEGUIR LEYENDO: