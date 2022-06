No apto para principiantes: cinco ejercicios para ponerse en forma

No todos están preparados para todo tipo de rutinas, y en caso de no conocer las propias limitaciones será inevitable resultar lesionado (Getty)

Si hay una tendencia que llegó para quedarse gracias a la pandemia es la de entrenar de manera autónoma, ya sea en casa o en un gimnasio, pero siguiendo clases o aplicaciones de actividad física con rutinas acordes a los objetivos de cada persona.

Y si bien el movimiento siempre es bienvenido, hacerlo sin la mirada de un profesional, o bien siguiendo cuentas por internet de personas que recomiendan ejercicios sin ser especialistas puede resultar en lesiones que lamentar más adelante.

Existen innumerables ejercicios: para ponerse en forma, tonificar el tren superior, inferior, marcar abdominales, etc. para hacer con elementos o utilizando el propio peso corporal . Sin embargo, no todos son aptos para que los haga todo el mundo, desde el comienzo del entrenamiento.

Y si bien es tentador que al comenzar el camino del fitness, las personas intenten seguir todo tipo de rutinas que ayuden a conseguir resultados de manera efectiva y más rápida, lo cierto es que no todos están preparados para esas rutinas, y en caso de no conocer las propias limitaciones será inevitable resultar lesionado.

Hay movimientos muy conocidos que en realidad pueden ejercer una presión incorrecta sobre ciertas partes del cuerpo, como la espalda, por citar un ejemplo, y pueden generar lesiones si no se hacen bien (Getty)

Distintos entrenadores personales compartieron sus opiniones sobre movimientos muy conocidos que la mayoría gusta añadir a sus entrenamientos para quemar grasa o ganar músculo, pero que en realidad no deberían realizarse si no se tiene el estado físico y conocimientos necesarios para ello.

El caso es que muchos ejercicios para ponerse en forma de poco servirán si no se hacen de la manera correcta y la persona termina lesionada.

En opinión de los que saben, hay movimientos muy conocidos que en realidad pueden ejercer una presión incorrecta sobre ciertas partes del cuerpo, como la espalda, por citar un ejemplo, y pueden generar lesiones si no se hacen bien.

Los burpees ejercen demasiada presión sobre las rodillas, hombros y muñecas

Cuáles son:

1- Burpees

2- Elevación de piernas para trabajar abdominales

3- Kipping pull-up (o dominada con oscilación)

4- Zancada con salto

5- Puente de glúteo sobre la pared

¿Por qué habría que evitar estos ejercicios, al menos hasta tener un buen nivel físico y un mayor conocimiento de las rutinas? Los burpees ejercen demasiada presión sobre las rodillas, hombros y muñecas, y son uno de los ejercicios que si no se realizan con la técnica y el asesoramiento adecuado, probablemente no se hagan bien y termine ocasionando más perjuicios que beneficios. Los expertos en fitness recomiendan que quienes deseen incorporar este ejercicio a sus rutinas comiencen con sentadillas, saltos y flexiones por separado.

Para quienes quieren hacer pesas, es recomendable contar con la ayuda de un entrenador que pueda indicar cómo hacer los movimientos y corregir la postura si es necesario (Getty)

La elevación de piernas, por su parte, ejerce presión en la parte baja de la espalda, y hay ejercicios mejores para conseguir resultados que tienen menor riesgo.

En tanto las dominadas, un ejercicio típico de la disciplina CrossFit, mal hechas y con oscilación pueden dañar los hombros. Para quienes están empezando a entrenar, los especialistas recomiendan ejercicios con bandas elásticas por ejemplo, y luego ir subiendo de nivel.

Las zancadas con salto parecen fáciles, pero se deben hacer con mucha precisión para no acabar lesionándose. Por eso los entrenadores sugieren empezar con el ejercicio sin salto hasta ganar fuerza en las piernas y estabilidad para hacer esta versión superior.

Por último, los expertos recomiendan no hacer en ninguna ocasión los puentes de glúteo con los pies sobre la pared . Por un lado, porque no añaden efectividad al ejercicio y, por otro lado, porque pueden hacer daño a la espalda. La versión normal es efectiva, no hace falta más.

"Un simple movimiento mal hecho puede tener consecuencias en nuestro cuerpo” (Getty)

Para quienes quieren hacer pesas, es recomendable contar con la ayuda de un entrenador que pueda indicar cómo hacer los movimientos y corregir la postura si es necesario. Así se evitan lesiones y se consiguen resultados.

“El cuidado de la posición antes y durante la realización de los ejercicios y en lo posible supervisados (aunque sea a la distancia) por un profesional, no es un dato menor, ya que un simple movimiento mal hecho puede tener consecuencias en nuestro cuerpo”, apuntó Gonzalo Pardo, licenciado en Kinesiología (MN 11268) y docente de la Universidad Isalud.

A lo que la profesora de Educación Física y licenciada en Alto Rendimiento Deportivo Claudia Lescano agregó: “Las lesiones más comunes que pueden aparecer tienen que ver con tendinitis y desgarros, que pueden estar a la orden del día” . “También problemas de ligamentos en las rodillas, justamente por un ejercicio inadecuado a la condición física actual que tenga la persona. Es por eso que los profesionales antes de hacer un plan de entrenamiento hacemos una evaluación inicial para elaborar un plan sujeto a las condiciones físicas de cada uno”, finalizó.

