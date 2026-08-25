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Las importaciones vía courier llegaron a USD 751 millones en los primeros 7 meses del año y se acercan al total de 2025

Las compras internacionales siguen ganando terreno, aunque en julio presentaron una leve desaceleración

Cajas de cartón selladas sobre una plataforma metálica junto a la escotilla abierta de la bodega de carga de un avión.
Seis de cada diez argentinos ya realizaron alguna compra online internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)
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De la mano de plataformas como Amazon, Shein y Temu, las importaciones vía servicios de courier alcanzaron en julio los USD 108 millones, un monto inferior al registrado durante los tres meses previos, aunque se mantuvieron por encima de los USD 100 millones mensuales. En términos interanuales, el valor importado mostró un incremento del 15,5% frente a igual mes de 2025.

Con este resultado, según estimaciones de Analytica, el acumulado entre enero y julio llegó a USD 751 millones, lo que representa un aumento del 83,9% respecto del mismo período del año pasado. El monto acumulado quedó así apenas USD 143 millones por debajo de todo lo importado durante 2025, cuando el total había alcanzado los USD 894 millones.

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De mantenerse el ritmo actual, el volumen de compras externas canalizadas mediante servicios postales podría superar en septiembre el total registrado durante todo 2025.

La desaceleración de julio coincidió con un cambio en la evolución del poder adquisitivo medido en moneda estadounidense. En julio, el salario del sector privado registrado cayó 1,7% en dólares, interrumpiendo una racha de siete meses consecutivos de crecimiento.

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Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con un producto en pantalla y una tarjeta de crédito, con una laptop y una taza de café en el fondo.
La desaceleración de julio coincidió con un cambio en la evolución del poder adquisitivo medido en dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, según los datos relevados por Kantar y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las compras online internacionales consolidaron su crecimiento entre los consumidores argentinos durante 2026, con una mayor incorporación de usuarios que hasta ahora no habían utilizado este canal y un aumento de la participación entre quienes ya tenían experiencia previa.

El 18% de los argentinos realizó su primera compra internacional en el primer semestre, más del doble que en 2025, cuando la proporción había sido del 8%.

A su vez, seis de cada diez argentinos ya realizaron alguna compra online internacional, frente a cuatro de cada diez registrados el año pasado. El dato refleja la expansión de un canal que, a partir de la flexibilización del esquema de compras en el exterior, comenzó a sumar nuevos consumidores y a profundizar su uso entre quienes ya estaban familiarizados con este tipo de operaciones.

Sin embargo, el comercio electrónico internacional mantiene un perfil más acotado que las compras online dentro del país. En promedio, quienes compran en el exterior adquirieron productos de 2,8 categorías, con una concentración marcada en determinados rubros.

Los contenidos digitales, como audiovisuales, software, aplicaciones y servicios de streaming, encabezan el ranking, con el 21% de las compras. Le siguen la indumentaria y el calzado no deportivo, con 17%, y la indumentaria y el calzado deportivo, con 16%.

En cuarto lugar aparecen los pasajes y servicios vinculados al turismo, con 13%, mientras que los teléfonos celulares y accesorios representan el 12%. También alcanzan el 12% las compras de productos de computación, joyería y relojería, y productos de belleza. Las consolas, videojuegos y accesorios concentran el 11%, y la decoración del hogar, muebles y jardín, el 9%.

El precio se mantiene como el principal factor que impulsa a los consumidores a elegir tiendas internacionales. El 64% señaló que compró afuera porque encontró un mejor precio que en Argentina, frente al 55% registrado en 2025.

Cajas de cartón apiladas sobre un carro industrial en la pista de un aeropuerto junto al motor y la puerta de carga de un avión.
El precio se mantiene como el principal factor que impulsa a los consumidores a elegir tiendas internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las promociones y descuentos en eventos internacionales, como Black Friday y Prime Day, también ganaron relevancia: fueron mencionados por el 45% de los compradores, contra el 29% del año anterior.

La mayor variedad de marcas y modelos aparece como el tercer motivo, con el 50%, frente al 40% en 2025. En tanto, el 45% afirmó que recurrió a una plataforma internacional porque el producto o servicio que buscaba no estaba disponible en Argentina, una proporción que también creció respecto del 37% registrado el año pasado.

En cuanto a las aplicaciones utilizadas para realizar las compras, Mercado Libre continúa al frente, aunque con una participación algo menor que un año atrás. La plataforma fue utilizada por el 31% de los compradores internacionales, frente al 33% en 2025.

El cambio más significativo se observa en Temu y Shein. Temu pasó del 10% al 23% y registró un crecimiento especialmente marcado entre los usuarios de 65 años o más. Shein, por su parte, avanzó del 8% al 20%, con una mayor incidencia entre las mujeres.

En sentido contrario, Amazon redujo su participación del 13% al 9%, mientras que AliExpress/Alibaba pasó del 15% al 7%. Tiendamia y Frávega se mantuvieron en el 3%, Megatone en el 1% y otras tiendas online descendieron del 12% al 4%.

Pese a la expansión del comercio electrónico internacional, su utilización todavía es mayoritariamente ocasional. El 64% de los consumidores lo utiliza de manera esporádica, lo que refuerza su papel como alternativa para resolver necesidades puntuales más que como un canal destinado a las compras habituales.

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