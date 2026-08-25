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El futuro de Julián Álvarez: de la “desesperación” del Atlético de Madrid a la condición que puso el Arsenal y un guiño al Barcelona

El delantero argentino enfrenta un conflicto con el club español y todavía es una incógnita saber dónde jugará el resto de la temporada

El periodista habló en El Chiringuito sobre la situación del futbolista Julián Álvarez.
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El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid se encuentra en el centro de una controversia que involucra a dos de los clubes más poderosos de Europa y expone la tensión entre las aspiraciones del futbolista y los intereses de la directiva del club Colchonero.

Según informó el periodista José Álvarez en el programa español El Chiringuito, el Atlético de Madrid está desesperado por vender a Julián Álvarez y busca activamente un acuerdo con el Arsenal, aunque la única obsesión del club es evitar su traspaso al FC Barcelona.

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La situación del delantero argentino, que llegó al Aleti tras su paso por el Manchester City, se ha tornado insostenible en las últimas semanas. El club colchonero, según el reporte de El Chiringuito, ha iniciado gestiones directas con el club de Londres para intentar cerrar una operación que podría alcanzar los 150 millones de euros, lo que representaría un récord en la Premier League. El periodista detalló: “El Atlético de Madrid está desesperado por vender a Julián Álvarez y es el que está llamando al Arsenal para intentar acercar posturas porque no tiene dinero para fichar. El Atlético está desesperado para que salga Julián, vista la situación que hay y quiere que se vaya al Arsenal, no quieren que siga en el Atlético Madrid. La única obsesión es que no vaya al Barcelona aunque pague lo que pague”.

En este contexto, el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano publicó en redes sociales que el Arsenal sigue atento a la situación de La Araña y valora la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid por el precio. Sin embargo, Romano advirtió que “Arsenal solo presentará una oferta si Julián decide abrir la puerta al traspaso: su postura será clave. Hasta ahora, Julián solo quería fichar por el Barcelona”.

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Publicación en red social con un texto en inglés de Fabrizio Romano y una imagen de Julián Álvarez celebrando en el campo de juego
El mensaje del periodista Fabrizio Romano

Continuando con esa línea que une al delantero con el conjunto inglés, el diario británico Mirror detalló que Mikel Arteta, técnico del Arsenal, ha puesto como condición imprescindible para avanzar en la operación que el jugador esté plenamente decidido a sumarse al proyecto londinense. Arteta no contempla una incorporación de Álvarez que sea percibida como una solución de emergencia, sobre todo tras el rechazo manifestado por la afición atlética en el reciente partido ante el Villarreal.

Por su parte, el delantero de la selección argentina se ha mostrado reticente a regresar a Inglaterra. El jugador de 26 años expresó su deseo de permanecer en España y, según diversas publicaciones, su única intención pasa por convertirse en jugador del equipo catalán, club al que ha manifestado su preferencia de forma pública y también a través de gestos en redes sociales.

Un ejemplo reciente fue su interacción en TikTok, donde dio Me Gusta a un video en el que se lo vinculaba con el conjunto azulgrana. Esta preferencia complica las opciones de una salida rumbo a la Premier League, pese al interés económico del Atlético y la predisposición del Arsenal.

Montaje con un joven mirando al cielo, una captura de notificación de TikTok de Julián Álvarez y una imagen del futbolista en el aire
Julián Álvarez puso "like" a una publicación en TikTok

La relación entre Álvarez y el Atlético de Madrid se ha deteriorado notablemente. El pasado domingo, en su regreso al estadio Metropolitano, el jugador recibió una fuerte pitada por parte de los fanáticos y se retiró en solitario a los vestuarios, mientras el resto de sus compañeros agradecía el aliento del público. Este episodio reforzó la postura del club de facilitar su salida, siempre y cuando no sea al Barcelona.

En el seno del Atlético existen diferencias sobre el futuro de Álvarez. Mientras el Cholo Simeone comparte la visión de Arteta de contar solo con un jugador plenamente comprometido, la dirección encabezada por Miguel Ángel Gil Marín y Mateu Alemany mantiene una posición inflexible respecto a transferirlo a un rival directo en La Liga. Según los reportes de El Chiringuito y Mirror, la directiva colchonera está dispuesta a negociar únicamente con clubes fuera de España, excluyendo de manera tajante tanto al Barcelona como al Real Madrid.

Mientras se acerca la fecha límite del mercado de pases en las cinco grandes ligas de Europa, el próximo martes 1 de septiembre, el Barcelona busca convencer al Atlético de Madrid para concretar un traspaso que el club rojiblanco rechaza de plano. Por ahora, la única vía de escape para el delantero argentino parece estar en el mercado inglés, aunque su voluntad sigue centrada en vestirse de azulgrana.

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