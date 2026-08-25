MasterChef Celebrity Colombia puso a prueba a sus participantes con un menú inspirado en la gastronomía de Costa Rica

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia tuvieron 50 minutos para preparar un menú inspirado en diferentes platos y productos de la gastronomía costarricense. Crédito: ICT

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La gastronomía costarricense se convirtió en protagonista de uno de los programas de entretenimiento más reconocidos de Colombia. Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia tuvieron que enfrentarse al reto de preparar diferentes platillos inspirados en la cocina de Costa Rica, como parte de una estrategia que busca posicionar al país como destino turístico entre las audiencias colombianas y latinoamericanas.

El episodio especial fue estrenado la noche del 20 de agosto por RCN Colombia y también será retransmitido para Latinoamérica a través de Discovery Home & Health.

Durante la competencia, las celebridades contaron con apenas 50 minutos para replicar un menú costarricense compuesto por preparaciones tradicionales y reinterpretaciones de ingredientes propios del país.

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Entre los platos seleccionados aparecieron el chifrijo con chicharrón de cerdo, arroz guacho de pollo, vigorón de pulpo, caldosa de pescado y camarón y chips de pejibaye.

La propuesta también incluyó opciones dulces como las denominadas “esferas precolombinas de Osa”, preparadas a base de cacao, y una cajeta con toronja.

El encargado de introducir a los concursantes en los sabores costarricenses fue el chef Santiago Fernández, quien explicó los ingredientes y procedimientos necesarios para elaborar cada receta.

Además de las indicaciones culinarias, Fernández compartió diferentes datos sobre Costa Rica con el propósito de contextualizar los productos, sabores y tradiciones presentados durante el programa.

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Chifrijo, arroz guacho, vigorón de pulpo, caldosa y chips de pejibaye estuvieron entre las preparaciones que formaron parte del episodio dedicado a Costa Rica. Crédito: ICT

La “sopa negra” también llegó a MasterChef

La presencia costarricense en el espacio televisivo había comenzado antes del episodio dedicado completamente al país.

La marca Esencial Costa Rica participó en la sección denominada “Masterclass”, dirigida por el chef y jurado Nicolás de Zubiría, quien mostró ante las cámaras el procedimiento para preparar una tradicional sopa negra costarricense.

Durante su intervención, el chef destacó la biodiversidad del país y la disponibilidad de diferentes productos agrícolas a lo largo del año.

La aparición en MasterChef forma parte de una estrategia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para utilizar la gastronomía como una herramienta de promoción del país.

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La institución considera que los sabores locales pueden funcionar como una puerta de entrada para presentar otros elementos asociados con Costa Rica, entre ellos su cultura, biodiversidad, tradiciones y estilo de vida.

Marcos Borges, presidente ejecutivo del ICT, señaló que la entidad ha buscado desarrollar nuevas formas de promocionar el destino entre viajeros internacionales.

“En el ICT siempre estamos en búsqueda de acciones promocionales innovadoras y la reciente alianza con el programa MasterChef Celebrity Colombia es una prueba de ello, motivando a los turistas a visitarnos y disfrutar de nuestra amplia variedad de sabores”, manifestó Borges.

El jerarca destacó además el peso que tiene la gastronomía al momento de elegir un destino turístico.

Según explicó, esta constituye uno de los principales motivadores de viaje a nivel mundial, razón por la cual el ICT busca despertar el interés de potenciales visitantes a través de experiencias vinculadas con la cocina nacional.

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“Queremos antojar a los potenciales viajeros de Colombia y Latinoamérica a realizar un viaje a nuestro país, capaz de despertar todos sus sentidos para vivir experiencias inolvidables”, agregó Borges.

Ocho años de MasterChef Celebrity Colombia

La versión colombiana de MasterChef Celebrity acumula ocho años al aire y se ha convertido en uno de los espacios televisivos con mayor reconocimiento dentro de la programación de entretenimiento de ese país.

La temporada actual comenzó con 24 celebridades, provenientes de diferentes ámbitos como actuación, música, periodismo, presentación de televisión, comedia, deporte y creación de contenido digital.

Para el ICT, participar en un espacio con ese nivel de exposición ofrece la posibilidad de introducir la imagen de Costa Rica en conversaciones relacionadas no solamente con turismo, sino también con entretenimiento y cultura.

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Heilyn James, coordinadora de Mercados Latinoamericanos del ICT, indicó que la alianza permitió fortalecer la estrategia de posicionamiento del país dentro del mercado colombiano.

“Vincularnos por primera vez con MasterChef Celebrity permitió que los atractivos de nuestro país formaran parte de conversaciones de alta afinidad para el público colombiano con temáticas como gastronomía, entretenimiento, cultura y turismo, generando una recordación de la marca Esencial Costa Rica”, explicó James.

El Instituto Costarricense de Turismo utilizó la gastronomía como herramienta para promocionar la cultura, biodiversidad y experiencias turísticas del país entre las audiencias colombianas. Crédito: ICT

Costa Rica busca atraer más turistas sudamericanos

Como complemento de la aparición televisiva, el ICT organizó una premier del episodio bajo el concepto “El sabor de descubrir Costa Rica”.

La actividad reunió a representantes de medios de comunicación, creadores de contenido, influenciadores, empresarios vinculados con el sector turístico colombiano y otros actores considerados estratégicos para la promoción del destino.

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También asistieron Milena López, Sebastián Vega, Marcela Carvajal y Julieta Piñeres, quienes participaron en la actual temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

Durante el encuentro, los invitados pudieron degustar una experiencia gastronómica inspirada en Costa Rica, reforzando el componente culinario utilizado durante la campaña.

La promoción se produce además en un momento de crecimiento del flujo de viajeros provenientes de América del Sur.

De acuerdo con las cifras más recientes divulgadas por el ICT, entre enero y julio de 2026 ingresaron a Costa Rica por vía aérea 90,204 turistas procedentes de América del Sur.

El dato representa un incremento del 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.