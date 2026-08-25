La escapada romántica de Nicolás Cabré y Rocío Pardo a Brasil: pétalos de rosa y descanso junto al mar

Nicolás Cabré y Rocío Pardo más enamorados que nunca en su escapada romántica a Brasil

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Bajo el sol de Brasil, Rocío Pardo y Nicolás Cabré decidieron hacer una pausa en la vorágine laboral para entregarse a unos días de relax y disfrute. La pareja, que atraviesa un gran momento personal y profesional, optó por este destino para cargar energías antes de regresar a los escenarios teatrales. Las imágenes de la estadía, compartidas en sus redes sociales, muestran el pulso cotidiano de la escapada, alternando entre momentos de descanso, diversión y ternura.

La primera postal que emerge es la de ambos recostados, sonriendo y en pose desenfadada. La escena transmite cercanía, confianza y una complicidad que no disimulan ante la cámara. La elección de trajes de baño coloridos y la luz natural refuerzan el clima distendido, propio de unas vacaciones pensadas para reconectar y alejarse de las rutinas.

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Nicolás Cabré descansa en la habitación de un hotel frente al mar durante su viaje con Rocío Pardo a Brasil

La galería continúa con un retrato de Cabré relajado, boca abajo en la cama de la habitación. Frente a él, una amplia ventana deja ver la terraza y el mar, enmarcando la privacidad del descanso con la promesa de paisajes espectaculares.

En otro momento, Rocío aparece sola en un gimnasio, recostada y tomándose una selfie frente al espejo. La imagen aporta un matiz: aun en viaje, la rutina de ejercicio se preserva.

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Rocío Pardo se toma una fotografía en el espejo del gimnasio durante su viaje de vacaciones a Brasil junto a Nicolás Cabré

Una de las fotografías más evocadoras muestra dos reposeras vacías junto a una piscina con vista directa al océano. El mar azul y un parapente en pleno vuelo completan la escena, que transmite la amplitud y libertad del entorno elegido para la estadía. Los detalles arquitectónicos modernos y el horizonte abierto invitan a la contemplación, reforzando el sentido de pausa y desconexión buscado por la pareja.

En la habitación, otro registro captura un gesto romántico: un sendero de pétalos de rosa lleva desde la entrada hasta la ventana, donde se dibujan corazones en el suelo. La luz tenue y el juego de sombras aportan un aire de intimidad y celebración del vínculo, haciendo del espacio privado un escenario especial para la pareja.

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Un camino de pétalos de rosa adorna el suelo del hospedaje donde Rocío Pardo y Nicolás Cabré pasan sus vacaciones en Brasil

Al aire libre, Cabré aparece disfrutando del sol sobre un colchón azul, rodeado de reposeras y plantas. El cielo despejado y la arquitectura blanca del hotel amplifican la sensación de plenitud y descanso.

La secuencia de imágenes se cierra con otra foto de ambos, abrazados y sonrientes, reafirmando el tono afectivo y la armonía que impregna toda la experiencia.

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Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebran su amor con una escapada romántica a Brasil

El viaje no solo fue un paréntesis recreativo, sino también una extensión natural de la relación que ambos construyeron dentro y fuera del escenario. En una entrevista reciente, Cabré se refirió a la complicidad que los une: “Lo que me gusta es lo compañera que es. Es de fierro. Está ahí, de alguna manera u otra, siempre acompañándome. No me deja solo. No me deja solo en el buen sentido. A mí me salvó la vida su amor”. Sus palabras condensan el sentido profundo del vínculo, que trasciende lo cotidiano y se sostiene en el apoyo mutuo.

La pareja, que lleva tres años de relación, comparte no solo proyectos personales sino también laborales. Cabré subraya que la convivencia profesional no representa un obstáculo, sino una oportunidad para fortalecer la relación: “Hoy, trabajar juntos... Todo es una excusa, sea trabajar o irnos de vacaciones”, expresó.

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Nicolás Cabré descansa en una colchoneta junto a la piscina durante sus vacaciones en Brasil

Esta afirmación se refleja en los registros visuales del viaje: gestos espontáneos, miradas de complicidad y un clima de confianza que se sostiene tanto en la intimidad como en la exposición pública. Las imágenes hablan de una cotidianidad compartida, de rutinas conjuntas y de la capacidad de disfrutar cada momento, tanto en el trabajo como en el ocio.

Estas declaraciones iluminan la importancia de la compañía en la vida del actor, quien no duda en atribuir a su vínculo con Rocío un rol central en su bienestar y en la forma de encarar los desafíos. La relación se presenta como refugio, impulso y fuente de inspiración, tanto en lo personal como en lo profesional. Y en este sentido, el viaje a Brasil, representa mucho más que una escapada turística. Es la expresión de un presente compartido en el que el amor, el trabajo y el disfrute se entrelazan, dejando huellas de complicidad y disfrute genuino en cada experiencia.

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Una postal de la inmensidad: así son las vacaciones frente al mar forman de Nicolás y Rocío Pardo en Brasil