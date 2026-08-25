Nueve sentencias en dos semanas: el alarmante registro de agresiones sexuales contra niñas y adolescentes en El Salvador

La Fiscalía reporta fallos en Santa Tecla, San Salvador y el interior del país. Testimonios, peritajes y documentos sostienen procesos distintos. Los expedientes revelan patrones y decisiones judiciales que aún impactan a víctimas y familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una serie de sentencias condenatorias dictadas en la segunda quincena de agosto reflejan la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) frente a delitos sexuales contra niñas y adolescentes en El Salvador. Durante ese período, tribunales de distintas regiones del país impusieron penas de prisión a varios agresores en procesos que, según la FGR, incluyeron pruebas documentales, periciales y testimoniales.

El caso más reciente, informado el 20 de agosto, corresponde a la condena de Walter Enrique Reyes Reyes a 26 años de prisión por agresión sexual y violación agravada continuada contra una niña entre 2011 y 2015 en San Juan Opico, La Libertad Centro.

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El fallo, emitido por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, también le impuso el pago de USD 1.690 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

Según el reporte de la FGR, Reyes Reyes se aprovechó de su vínculo cercano para cometer los abusos mientras la menor se encontraba sola en su vivienda.

Ese mismo día, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla dictó una pena de 10 años de prisión contra Juan Francisco Roque Rivera por abusar sexualmente de una menor en La Libertad Costa durante 2023. Los hechos ocurrieron en repetidas ocasiones en la playa El Majahual y en el distrito de Chiltiupán. La sentencia incluye una orden de pago de USD 1.000 para la víctima.

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El 20 de agosto, Wilmer Isaías del Cid Cruz también fue sentenciado a 22 años de prisión por violación agravada en menor e incapaz, en hechos ocurridos en septiembre de 2023 en Ahuachapán. El tribunal valoró la manipulación y el engaño con los que Del Cid Cruz se acercó a la víctima, quien posteriormente quedó embarazada.

Fallos del 19 de agosto

Un cartel fijado a una pared de concreto expone la identidad y los rostros de cuatro hombres condenados por violación en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo período, el 19 de agosto, el Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a Santiago Antonio Portillo Chávez a 12 años de prisión por violar a una adolescente en el barrio El Tablón, distrito de Citalá, en febrero de 2025. Además de la pena de cárcel, el tribunal le impuso el pago de USD 5.000 a la víctima.

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El 19 de agosto, el Tribunal de Sentencia de La Unión impuso 20 años de prisión a Héctor Mauricio Bonilla Salmerón por violación continuada contra una menor. La FGR sostuvo que el imputado persuadió a la víctima, de 14 años, para ingresar a su vivienda y cometer los abusos.

Ese mismo día, Heriberto Arturo Martínez García recibió una condena de 26 años y ocho meses de prisión por violación agravada continuada, ocurrida entre 2018 y 2021 en una colonia de Tonacatepeque, San Salvador Este. El tribunal también ordenó el pago de USD 1.040 a favor de la víctima y dispuso tratamiento psicosocial para el agresor.

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El guatemalteco de 23 años afronta cargos por violación sexual, agresiones sexuales y exhibicionismo indecente en el condado de Middlesex. (PGN Guatemala)

Condenas del 17 de agosto

El 17 de agosto, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Wilmer Alejandro Masín Hernández a 26 años y ocho meses de prisión por agresión sexual agravada continuada contra una niña a la que cuidó durante seis meses en San Salvador Centro. El fallo incluye el pago de USD 1.000 en concepto de responsabilidad civil.

Ese mismo día, en Santa Tecla, La Libertad Sur, Víctor Manuel Martínez Paredes fue condenado a 12 años de prisión por agresión sexual en menor de edad durante una celebración familiar en 2025.

El 17 de agosto, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador dictó una condena de más de 26 años de prisión contra Marvin Rivera Reyes y de 14 años de cárcel contra Wendi Roxana Funes Martínez. Rivera Reyes fue hallado culpable de violación agravada continuada contra una menor en Apopa, San Salvador Oeste, mientras que Funes Martínez fue condenada como cómplice por omisión, al tener conocimiento de los abusos y no denunciar. La víctima quedó embarazada producto de los delitos y fue inducida a tomar pastillas abortivas.

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