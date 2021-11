Diseñadores argentinos obtienen su lugar en el showroom virtual internacional Le New Black

Le New Black es una plataforma de e-commerce mayorista, especializada en el comercio B2B

La Cancillería argentina lanzó una convocatoria dirigida a marcas de moda argentinas para obtener un espacio durante seis meses en el showroom virtual francés Le New Black. Un segundo llamado tendrá lugar durante abril del 2022.

Seis diseñadores argentinos serán seleccionados para exponer sus colecciones en el showroom virtual basado en París, pero de alcance global, y así, obtener la visibilidad de una red de 21.000 compradores de multimarcas en todo el mundo. Las marcas seleccionadas tendrán un espacio en la plataforma durante un año de suscripción (diciembre 2021 - diciembre 2022).

Le New Black es una plataforma de e-commerce mayorista, especializada en el comercio B2B, dedicada a la moda y a las industrias creativas. Su objetivo es facilitar el contacto B2B entre marcas y compradores profesionales a nivel global.

Especializado en moda y lujo, Le New Black se diferencia por su conocimiento del sector, la proximidad con sus clientes y una experiencia optimizada para los usuarios.

Romain Blanco, director general de Le New Black, respondió algunas preguntas sobre esta colaboración.

-¿Cómo cree que la participación en LNB ayudará a las marcas argentinas a entrar en el mercado europeo?

A través de esta asociación, Le New Black proporciona herramientas a las marcas argentinas para presentar su colección a distancia (con visuales en HD, imágenes en 360° y video eventualmente) y para realizar reuniones de venta a distancia con compradores y prospectos internacionales desde sus hogares.

Todas estas marcas tenían en su mayoría la capacidad de apoyar su estrategia digital, ya sea a través de participar en la feria correcta en el extranjero, o trabajar con showrooms multimarca o agencias que encajaban con su posicionamiento y sus valores

Le New Black ya colabora con instituciones como la Fédération de la Haute Couture et de la Mode en Francia, y la Swiss Fashion Association, cuya función es promover la moda suiza y ayudar a los diseñadores a entrar en el mercado europeo e internacional. El equipo de la Asociación Suiza de la Moda utiliza la sala de exposiciones digital de la agencia, impulsada por Le New Black, para realizar reuniones de venta a distancia y presentar virtualmente las colecciones y los tejidos.

-¿Tiene alguna recomendación especial para las marcas que van a abrir sus horizontes a nivel mundial por primera vez?

Con más de 10 años de experiencia en la venta al por mayor en el sector de la moda, hemos acompañado a miles de marcas en su desarrollo B2B. Desde la entrada en un nuevo mercado, pasando por el aumento de las ventas durante la semana de la moda mediante el impulso de los pedidos hasta la puesta a disposición de los equipos de ventas y de los agentes de una herramienta única, intuitiva y colaborativa,. Todas estas marcas tenían en su mayoría la capacidad de apoyar su estrategia digital, ya sea a través de participar en la feria correcta en el extranjero, o trabajar con showrooms multimarca o agencias que encajaban con su posicionamiento y sus valores, marcando la diferencia y construyendo una sólida estrategia híbrida con herramientas digitales y físicas durante todo el año.

"Nuestra solución se adapta a casi todos los sectores de la moda, como el prêt-à-porter, la joyería, el lujo, la ropa infantil, la ropa de deporte, etc", dijo Blanco

-¿Tienen algún criterio para seleccionar las marcas?

No hacemos ninguna selección cuando nos reunimos con marcas o agencias dispuestas a tener un showroom digital impulsado por Le New Black. Nuestra solución se adapta a casi todos los sectores de la moda, como el prêt-à-porter, la joyería, el lujo, la ropa infantil, la ropa de deporte, etc.. Y a todas las necesidades en términos de personalización, marca, gestión de existencias o automatización de la transferencia de datos. Sin embargo, la mayoría de nuestros clientes de éxito ya tienen un pie en la industria mayorista cuando eligen Le New Black para digitalizar su negocio B2B, hacer algunas temporadas en ferias, trabajar con representantes de ventas o tener algunos puntos de venta.

-Aparte de proporcionar la plataforma, ¿realizan acciones para promocionar las marcas que exponen en su showroom? Si es así, ¿cuáles?

Creemos que el papel del equipo de una marca es promover los productos de la marca y su universo. ¡La tecnología no reemplaza a las interacciones humanas! Nuestra misión es acompañar las acciones de marketing existentes, y destacar la visibilidad de nuestros clientes y sus experiencias a través de artículos en nuestro blog o seminarios web en directo. Por último, pero no por ello menos importante, hemos lanzado recientemente un newsletter dirigido a marcas y compradores con el fin de mejorar su uso de la plataforma, para ayudarles a entender mejor cómo navegar por un showroom digital, cómo realizar pedidos, cómo programar una reunión, y más . Esperamos que sirva de apoyo a los minoristas en su adopción de la plataforma, y por lo tanto, de apoyo a las marcas en su proceso de digitalización.

