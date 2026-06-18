Receta de croquetas de papas con tomates secos, rápida y fácil

Nada despierta más el apetito que el aroma de unas croquetas doradas y crujientes, recién salidas de la sartén. Las croquetas de papas con tomates secos traen recuerdos de reuniones familiares, picadas improvisadas y meriendas de tarde en casa, donde lo simple y casero siempre conquista.
A menudo, estas recetas surgen como una solución práctica para aprovechar ingredientes disponibles y transformar preparaciones cotidianas en algo especial. Además, las croquetas permiten variar los rellenos según las preferencias o lo que haya en casa, por lo cual resultan versátiles y adaptables.
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Esta receta, fácil y rápida, es ideal para quienes buscan algo distinto con lo que hay en la heladera. Los tomates secos aportan un sabor intenso que combina perfecto con la suavidad de la papa, y las croquetas resultan una opción vegetariana que se adapta tanto a un almuerzo liviano como a una entrada en una mesa de amigos.
Las croquetas de papas con tomates secos son bocados de puré de papas mezclado con tomates secos hidratados y trozados, ligados con huevo y rebozados en pan rallado. Se cocinan al horno o fritas hasta lograr una textura crocante por fuera y cremosa por dentro.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
Preparación: 20 minutos
Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 700 gr de papas
- 60 gr de tomates secos
- 2 huevos
- 60 gr de queso rallado (sardo o reggianito)
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 diente de ajo (opcional)
- 120 gr de pan rallado
- Aceite para freír (o rocío vegetal para horno)
Cómo hacer croquetas de papas con tomates secos, paso a paso
- Hervir las papas (peladas y en trozos) en agua con sal hasta que estén bien tiernas.
- Mientras tanto, hidratar los tomates secos en agua caliente durante 10 minutos. Escurrir y picar en trozos pequeños.
- Hacer un puré con las papas aún calientes. Dejar entibiar.
- Agregar al puré los tomates secos picados, el queso rallado, perejil, ajo picado (si se usa), 1 huevo, sal y pimienta. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea.
- Tomar porciones de masa y dar forma de croquetas (cilíndricas o redondas).
- Batir el huevo restante. Pasar cada croqueta primero por huevo batido y luego por pan rallado, cubriéndolas bien.
- Para freír: calentar aceite en una sartén y cocinar las croquetas hasta que estén doradas por todos lados. Para horno: colocar en placa aceitada, rociar con un poco de aceite y cocinar en horno fuerte (200°C) durante 15 minutos, girando a mitad de cocción.
- Retirar sobre papel absorbente y servir calientes.
Consejos técnicos:
El aceite debe estar bien caliente (180°C) para que no se abran.
Si la masa queda muy blanda, sumar un poco de pan rallado.
No sobrecargar la sartén al freír para asegurar un dorado parejo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 16 croquetas (4 porciones). Esta cantidad permite compartir la preparación en reuniones pequeñas o servir como picada en una mesa para varias personas.
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En caso de necesitar más porciones, solo hay que duplicar los ingredientes y seguir el mismo procedimiento, manteniendo los tiempos de cocción y la proporción de sabores.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 30 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las croquetas cocidas duran hasta 3 días en la heladera, en recipiente hermético. Se pueden freezar (ya cocidas o crudas y rebozadas) hasta 3 meses. Para recalentar, llevar directamente al horno desde el freezer.
Este método de conservación resulta práctico para quienes prefieren dejar comidas preparadas con anticipación. Además, permite resolver comidas rápidas en días de poco tiempo, sin perder el sabor y la textura que caracteriza a esta receta.
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