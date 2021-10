“Mecha” Antonelli, el freestyler cordobés que parte como gran favorito al título de la Batalla de los Gallos

Mecha es uno de los MCs más importantes del país y uno de los candidatos más serios a llevarse la medalla de campeón en la edición 2021 de la Red Bull Batalla (Gustavo Gavotti)

Thomas Nahuel Antonelli tenía quince años cuando rapeó por primera vez en una plaza. “ ¿Qué recuerdo? Que gracias a eso pude desbloquear el mundo de las amistades. Nunca fui de tener muchos amigos y querer competir me obligó a enfrentarme con eso, con la gente” , dice. Por esos días, pasaba sus horas en su habitación escapando de las reuniones sociales y siendo alumno aplicado.

Hoy, Mecha es uno de los MCs más importantes del país y uno de los candidatos más serios a llevarse la medalla de campeón en la edición 2021 de la Red Bull Batalla, la competencia más importante del freestyle en español, que se llevará el próximo 30 de octubre a las 17 horas. La definición nacional se podrá ver en vivo por la página y el canal oficial de YouTube de la competencia mientras que –por segundo año consecutivo– llegará por televisión abierta a todo el país a través de la TV Pública.

Rapear le sacó lo aplicado y lo estudioso. También lo hizo conocerse más. “De chico no me gustaba hablar con las personas ni salir. Aunque sí me sentía cómodo contando chistes. Con la cultura del freestyle todo eso me empezó a cebar. En la plaza me cruzaba desde pibes que tenían padres abogados hasta los que vivían en la calle. En mi primer compe batallé con linyeras y también millonarios”, confiesa Thomas a Infobae.

Aunque posee un estilo completo que combina un gran empleo del formato competitivo con flow y musicalidad, es uno de los freestylers que defiende públicamente la concepción del freestyle como un deporte. Entrena, analiza detalladamente las batallas y busca mejorar para lograr su mejor versión y llegar a lo más alto. “Banco a los competidores deportivos que buscan el punchline y ganar una batalla. No entiendo a la gente que abala el freestyle artístico a modo delirio en una competición. En un cypher lo re banco pero en una competencia no es lo que prefiero escuchar”, sostiene.

El cordobés competirá por tercera vez consecutiva en una Final Nacional de Red Bull Argentina, en la cual ya no quedan dudas que pisa fuerte como uno de los serios candidatos a llevarse el cinturón (Foto: Gentileza Red Bull)

Si bien el cordobés de veinte años viene siendo una figura reconocida en la escena casi desde sus primeras apariciones, hace tiempo que dejó su etiqueta de “promesa” para volverse una arrolladora realidad a golpe de ingenio, agresividad y puesta en escena. Su evolución parece inagotable y cada vez va ganando más reconocimiento tanto en el panorama nacional como en el extranjero.

Oriundo de Villa Carlos Paz, Mecha ostenta el hito de ser el primer cordobés en salir campeón nacional de freestyle, consiguiendo en 2018 el título en Misión Hip Hop, momento en el cual comenzaría una brillante carrera competitiva . Pero como todo camino al éxito, hay un largo recorrido detrás. La Sin Escritura fue su competencia de base. No llegó a ir a El Quinto Escalón porque, cuando se le podía dar, tenía quince años y su mamá no lo dejó. Con el andar, llegaron sus primeros viajes por fuera de Córdoba.

Viajó por primera vez a Buenos Aires en 2017 para asistir a Las Vegas Freestyle. “Viajé a un 2 vs 2 y perdí en la final. No rapeé mal pero obvio que era muchísimo peor que ahora. Igual, según los pibes, nunca fui malísimo. Tuve coherencia y noción. Creó que al principio sumé mi capacidad de insultar con la de rimar que había aprendido con mi vieja de chico”, recuerda.

Con las victorias que fueron llegando la movida empezó a tomarlo más en serio y, en consecuencia, la élite cordobesa empezó a darle su aval. A sus 16 años, Mecha saltó intermitentemente entre escenarios. A veces le iba bien, otras no tanto. Un año más tarde, empezó a cerrar sus primeras fechas por fuera de su provincia. La escena doméstica del freestyle comenzó a convocarlo, preclasificarlo, pagarle y ponerlo en flyers.

En su camino por la profesionalización, viajó a la edición internacional de Supremacía y venció a Mnak, luego a Zasko y, en semifinales, se cruzó con Aczino, el mejor freestyler de la historia (Instagram)

Con apenas 17 años, Mecha ya estaba representando internacionalmente. Un día recibió un llamado de Urban Roosters, la plataforma detrás de la Freestyle Master Series: le ofrecieron sumarlo a su elenco de artistas y prometieron llamarlo nuevamente para afinar detalles. En su camino por la profesionalización, viajó a la edición internacional de Supremacía y venció a Mnak, luego a Zasko y, en semifinales, se cruzó con Aczino, el mejor freestyler de la historia.

Pero no todo fue color de rosas en su carrera del cordobés por ubicarse entre los mejores MCs. Este año, después de caer contra el mexicano en la FMS Internacional, Mecha escribió en su cuenta de Twitter: “ Resultados son resultados. Yo hoy me bajo con una sonrisa pq me re pare de mano. Cba en España, gracias por el aguante, no al hate. Disfruten y sepan que a mí no me frustra un voto, prefiero perder un batallón que ganar rapeando mal”.

Sobre el beef en las batallas, un término que se refiere a la controversia, al pleito o a la rivalidad que puede darse entre uno o más competidores, aseguró: “Es un poco un instinto. Es medio samurái la vaina. En las artes marciales el respeto está en medirte de igual a igual. Bueno, en las batallas yo te demuestro mi respeto saliendo a partirte las piernas. Si te regalás te voy a matar pero para que aprendas del error. Es una cuestión de respeto deportivo. Como en el fútbol ir a gambetear”.

El anhelo: el título de campeón de la Red Bull Batalla

"Las compes están buenas hasta cierto punto. Yo antes pensaba que iba a competir hasta los sesenta, que iba a ser un viejo con bastón e iba a estar compitiendo. Pero con los años me di cuenta de que llega un momento que debe cansar" (Instagram)

– ¿Con quién te gustaría medirte en la final?

– Con Larrix, para que el título se quede en Córdoba.

– En 2021 las mujeres conforman más del 10% de la lista de clasificatorias y casi un 20% de la nacional de una competencia como la Red Bull Batalla. ¿Qué pensás de estas cifras y cómo ves el futuro de la mujer en esta disciplina en el país?

– Que deberían ser más. Creo que no lo son porque no se animó la cantidad suficiente. Pero no creo que falten. Las pibas que están, están porque tienen el nivel necesario. Faltan pibas con nivel élite. Y para que eso se de tienen que pasar muchas generaciones de pibas que progresen y desbloqueen los recursos de freestyle. Creo que no es una cuestión de género, sino de animarse.

– ¿Qué podemos esperar de Mecha de cara al próximo 30 de octubre?

– Lo mismo de siempre. Mi regularidad está sólida. No creo rapear mejor que nunca pero tampoco peor. Voy a estar en un nivel estable y si los resultados me acompañan, puedo llegar a altas instancias. Le voy a poner mucho huevo.

– Las competencias de freestyle fueron caldo de cultivo para engendrar mutantes como Duki, Wos y Trueno. ¿Te ves dejando las batallas y terminando como alguno de ellos?

– Las compes están buenas hasta cierto punto. Yo antes pensaba que iba a competir hasta los sesenta, que iba a ser un viejo con bastón e iba a estar compitiendo. Pero con los años me di cuenta de que llega un momento que debe cansar. El freestyle no es infinito. Aunque vaya apareciendo gente nueva, creo que va a llegar un momento en el que se nos complique impresionar. Hoy Gazir relaciona una planta con un sistema termonuclear y encuentra un sentido. ¿Qué nos queda? Rapear haciendo triples mortales. No se, creo que la música es una buena salida para decir: ‘Bueno, me cansé del hate y de no impresionar’.

SEGUIR LEYENDO: