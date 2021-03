El legado de Sofía Sarkany en la moda: carteras, zapatos y arte innovador

Indumentaria, carteras, zapatos y arte, tan solo algunos de los legados de Sofía Sarkany

Los Sarkany son el nombre del zapato argentino. Sofía, de 31 años, claramente, llevó siempre en su ADN la moda y el estilo heredados de Ricky, su padre. Elegante y glamorosa, la artista y diseñadora se independizó hace varios años y creó su propia marca, con sólo 25 años.

Se especializó en la pintura y dibujo clásico en la Central Saint Martin de Londres, en donde adquirió la inspiración suficiente para sus creaciones posteriores. Desde el 2012 desarrolló cada temporada en la empresa familiar Ricky Sarkany y contaba con su propia colección de ropa, Sofía Sarkany.

Sofía siempre llevó la moda en sus genes, en una familia que se dedicó al rubro desde que nació en 1989, y sus modelos de zapatos son una revelación en el mercado.

Sofía Sarkany, reconocida artista y diseñadora, tenía 31 años

Estudió dibujo en el taller de Daniela Bertol, pintura en el taller de Silvina Mansilla, dibujo de modelo vivo con Ariel Mlynarsewicz, Ernesto Pesce y Roberto Scafidi, e historia del arte en AAMNBA. También cursó dos años de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo, donde fue asistente de cátedra de las materias Morfología y Diseño de Marcas de la profesora Victoria Bartolomei. En el año 2011, continuó perfeccionándose en la Escuela de Arte y Diseño Saint Martins de Londres, donde cursó los programas “Contemporary Art Practice”, a cargo de los artistas Gary Colclough y Kate Terry, y “Exepressive Painting”, a cargo de Ewa Gargulinska.

En 2011 expuso su arte en muestras grupales e individuales de Espacio Madero y Compania Urbana. Además, participó del concurso nacional Curriculum Cero de la Galería Ruth Benzacar, donde su obra quedó seleccionada y fue parte de la muestra colectiva durante diciembre 2011. Más tarde, en 2012, expuso en el Centro Cultural Recoleta la muestra “Sofía for Sarkany”, una instalación de arte y diseño; y durante el mismo período, expuso en la feria Arte Espacio, donde ganó una mención de la Escuela Regina Pacis, para exponer en la escuela en el 2013. En 2016 abrió su propio local de la firma Sofía en el Shopping Paseo Alcorta.

En 1950, sus abuelos paternos Esteban y Catalina llegaron a la Argentina sin saber una palabra de español, escapando del comunismo ruso que había entrado a Hungría. Su abuelo, después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a ser escultor y actor, era un artista. Su papá y su abuelo se dedicaban a la fabricación de calzado, pero él no había trabajado nunca en el sector. Llegar a un país nuevo lo obligó a dedicarse a la confección de calzados. El abuelo de Sofía, Esteban, abrió su primera fábrica de calzados en la Argentina. El legado lo continuó Ricky y años más adelante, la talentosa diseñadora.

Uno de los locales de Sofía Sarkany, "una marca de indumentaria y calzado femenino inspirada en el lujo y lo original" (Instagram: @sofia.sarkany)

En 2017 llegó con una nueva tienda a Barcelona gracias a un proyecto ideado junto con Antonela Roccuzzo, la primera dama del fútbol por ser la esposa de Lionel Messi, y Sofía Balbi, la pareja del futbolista Luis Suárez. En una alianza increíble, inauguraron el primer local de la prestigiosa marca de calzado en una de las capitales del diseño de Europa.

Plataformas, sandalias, flats, sneakers, carteras, accesorios, impresionantes creaciones de Sofía forman parte de la tienda emplazada en la famosa Avenida Diagonal, una de las zonas comerciales más exclusivas que enloqueció a las clientas españolas.

Los modelos de Ricky y Sofía tuvieron una gran aceptación y ya son requeridos en Mallorca y París. “Introdujimos una pieza clásica del ADN argentino como son las plataformas altas. Les encanta tanto al círculo de Antonela y Sofía como a las it girls e influencers”, detalló Ricky en su momento.

Los diseños de Sofía Sarkany causaron furor en Europa al ser elegidos por Antonella Roccuzzo y Sofía Balbi para desembarcar en España (EFE)

“A diferencia de muchos de mis amigos, cuando éramos chiquitos yo tenía mis cuadernos de Winnie Pooh y de Hello Kitty dibujados con conjuntos de ropa, sombreros, carteras, zapatos , en vez de casitas, árboles y soles”, compartió en una entrevista brindada a Jóvenes Líderes TV, y continuó: “Ya cuando fui adolescente dije ‘es obvio que voy a estudiar la carrera de Diseño e Indumentaria, por un lado por esta pasión que venía de la herencia familiar y por otro lado porque tenía 17 años, mujer, fanática de la moda, todo encajaba perfecto”.

“Así fue como en diciembre del 2007 terminé el colegio, cumplí 18 años, me anoté en la carrera y dije a principios del año que viene empiezo a trabajar en la empresa de mi familia. Sonaba todo bárbaro”, narró. Así hizo su camino en el mundo académico, estudió diseño gráfico, historia del arte, fotografía, maquillaje artístico y sobre todo el dibujo y la pintura. “Haciendo estas actividades me volví a apasionar, volví a tener confianza y seguridad en mí y dije que haga lo que haga en el futuro, no me voy a separar del arte, prometí no separarme”, reflexionó.

Sofía Sarkany cuenta cómo desarrolló su propia marca (Jóvenes Líderes TV)

Un referente en el arte que inspiró a Sofía es el artista argentino de bellas artes Eugenio Cuttica, de quien destaca su máxima: “El arte es una actitud, y esa actitud cura”.

De esta forma comenzó a trabajar en construir su propio nombre. Luego de pasar por reconocidos talleres de pintura y estudiar Historia del Arte en la Asociación del Museo Nacional de Bellas Artes, se fue a Londres para seguir capacitándose.

De regreso en Buenos Aires, Sofía empezó a trabajar en la firma Sarkany y fue allí cuando surgió la idea de unir sus dos pasiones: zapatos y arte.

Sofía Sarkany presenta su colección en Rosario, 2013

En busca de armar una propuesta con identidad propia, la joven a sus 22 años creó una línea inspirada en sus cuadros y en sus estudios de arte. Así fue como, en medio de una muestra con obras de su autoría, la artista lanzó Sofía para Sarkany.

Tonos neón, maxi plataformas, manchas de colores realizadas artesanalmente en gabardinas, rasos, cueros, telas estampadas y gamuzones son algunas de las tantas propuestas que se pueden ver en la línea de la firma.

Un referente en el arte que inspiró a Sofía es el artista argentino de bellas artes Eugenio Cuttica (Instagram)

Consultada por Infobae al momento del lanzamiento en 2012, contó cómo surgió la idea de crear su línea de zapatos: “empecé a trabajar en la empresa (Sarkany), la verdad que me encanta, aprendí un montón. Pero era como que tenía dos vidas paralelas. Y pensé: ‘Quiero hacer de lo que hago algo más fuerte y lo quiero unir porque creo que va a estar bueno’. Fui, se lo dije (a Ricky, su padre) y obvio que sus consejos y opiniones me las dio pero siempre me dejó con la libertad de hacer lo que yo quería, lo que yo quiero. También lo que hago, lo hago basado en las decisiones que tomo por la educación que me dio él.

En relación a qué fue lo más difícil a la hora de crear su línea, reflexionó: " Lo más difícil es el tema de la producción de zapatos, todo lo que tiene que ver con moda, ropa, talleres y toda la parte tercerizada, era de lo que siempre me quejaba. Y decía: “¡Ay no! ¡Qué fácil es estar en mi taller con mi lienzo y mis oleos yo sola!” En vez de llamar al de la tela, al de los tacos, y a no sé quién… hablás con mucha gente. Pero la verdad me llevé bien con todos y estuvo bueno, pero es cansador”.

El local de la marca se encuentra en el Alcorta Shopping (Instagram: @sofia.sarkany)

Los diseñadores que siempre la inspiraron y están reflejados en su legado son Alexander Wang, Diane Von Furstenberg, Alexander McQueen , entre otros. “La mujer argentina para mí es re moderna y nosotras, las chicas de mi edad, mis primas, mis amigas, mis hermanas, nos gusta mucho fijarnos en lo que se usa afuera y en cómo se viste la gente acá. La moda es algo que va cambiando todo el tiempo, es más una cosa de encontrar un estilo que creo que es lo que yo hice ahora, un estilo para gente con personalidad, algo original, innovador”, opinaba sobre la moda.

Y en particular en la Argentina afirmaba: “Hay mucho hambre de diseño y de arte. Está buenísimo y la realidad es que últimamente hay muchas más posibilidades para desarrollarse, para trabajar y capacitarse en eso. El año pasado estuve estudiando en Londres, volví acá y dije: “No tenemos nada que envidiar”. Vi cosas igual de increíbles y hasta mucho mejores también”.

Sofía siempre trabajó cada producto especialmente generando valor en la tipología y calidad. Estos se destacan por la elección de materiales como cuero, lino, algodones, combinados con procesos de bordados, apliques y estampas (Instagram: @sofia.sarkany)

La artista brillaba con la marca Sofía Sarkany, definida en su sitio web como “una marca de indumentaria y calzado femenino inspirada en el lujo y lo original, creada para una mujer única, fresca y sensual. Reinventamos el concepto de ‘lujo’ convirtiéndolo en una actitud canchera y relajada”.

“Estamos en cambio constante, todo tiene movimiento, se renueva y crea su ritmo. Somos testigos de la tendencia mundial pero la llevamos más allá en diseños y estampas diferenciadas, creando nuestra identidad singular”, señaló Sofía, al mismo tiempo que añadió: “Los diseños no buscan uniformar desde las propuestas de la moda, sino generar opciones para que cada mujer manifieste su forma de ser. Dentro de la unidad de las colecciones, trabajamos cada producto especialmente generando valor en la tipología y calidad. Estos se destacan por la elección de materiales como cuero, lino, algodones, combinados con procesos de bordados, apliques y estampas. Eso somos, lo hacemos con espero, dedicación y pasión”.

SEGUIR LEYENDO: