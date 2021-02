Todo lo que tenés que saber sobre el nuevo New York Fashion Week

El "New York Fashion Week" cambió de nombre. Todo lo que tenés que saber sobre este evento fashionista (Reuters)

“El show debe continuar”, es el título de una de las célebres canciones de Queen. Y eso fue lo que hicieron todos los diseñadores de moda durante el 2020 y estos primeros meses del 2021.

Con la llegada del coronavirus, los primeros desfiles en Milán se suspendieron ante el brote de casos en la ciudad. Luego, se hicieron sin público y se transmitieron vía streaming para no perder las locaciones y las colecciones ya diseñadas. En abril de ese mismo año, la Fédération de la Haute Couture et de la Moda había anunciado que la semana de la moda de la Alta Costura iba a ser cancelada. Pero semanas después comunicó que las colecciones más delicadas, exclusivas y realizadas artesanalmente, no podían faltar en el calendario de la moda y se realizaron de manera digital.

Luego, llegó el mes de septiembre, cuando se presentan las colecciones de primavera-verano de prêt-à-porter de las mejores marcas del mundo, comenzando en Nueva York, siguiendo por Londres, continuando por Milán y concluyendo en París. En estas ciudades cada diseñador optó por mostrar su nueva colección de la manera que creyó conveniente: con público pero con capacidad reducida, medidas de higiene y salubridad al máximo, control de temperatura al entrar, locaciones al aire libre, o también sin público y transmisiones vía streaming.

Los fotógrafos y periodistas especializados tienen su lugar en los desfiles tomando medidas de distanciamiento (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Todas las presentaciones fueron un éxito. Los diseñadores se destacaron con diferentes escenarios para mostrar al mundo lo nuevo en moda y apostando a lo digital e innovación tecnológica teniendo también mayor alcance a tan solo un click de distancia.

A mediados de febrero comienza el nuevo mes de la moda. Sin embargo, en una carta publicada en el portal del Consejo de diseñadores de moda americanos (CFDA por sus siglas en inglés) su presidente, Tom Ford, dio a conocer las nuevas medidas que han tomado para cumplir la misión original de la organización: promover la moda norteamericana.

En el comunicado decía: “Si bien la CFDA continuará alentando a los diseñadores estadounidenses a exhibirse en Nueva York durante la New York Fashion Week, reconocemos la necesidad de que algunos amplíen su visibilidad global”. Y agrega: “En los últimos años, muchos de nuestros miembros han optado por presentarse en Europa, Asia y otros mercados clave y, en muchos casos, fuera de calendario. Los eventos del año pasado solo han resaltado la necesidad de flexibilidad dentro del sistema de moda”.

Jason Wu en septiembre hizo su desfile al aire libre (AFP)

Es por eso que la CFDA tomó la decisión de cambiar al nombre de “New York Fashion Week” a “Calendario de colecciones estadounidenses” y ahora no sólo tendrá lugar fechas en la Gran Manzana, sino que solamente estarán presente diseñadores estadounidenses que se presentarán en la plataforma de la organización RUNWAY360 o la locación elegida por el creativo.

Se trata de una iniciativa que busca brindar todo el apoyo posible, por parte del CFDA, hacia los diseñadores estadounidenses, como lo señala Tom Ford en el comunicado. Asimismo recopilará las muestras de diseñadores de moda característicos del país.

Este año, los desfiles de comienzan el 14 de febrero en Nueva York y se extienden hasta el 15 de abril en París.

El calendario completo día por día de “Calendario de colecciones estadounidenses”

Domingo 14

05.00 pm – JASON WU

06.00 pm – IMITATION OF CHRIST

Lunes 15

09.00 am –VICTOR LI

09.30 am – PRIVATE POLICY

10.00 am – SNOW XUE GAO

10.30 am – CHOCHENG

11.00 am – VICTOR GLEMAUD

11.30 am – ADEAM

Una modelo desfilando para Jason Wu Fall 2020 en su última presentación en pasarela (Reuters)

03.00 pm – MAISIE WILEN

03.30 pm – PH5

04.00 pm – KUON

04.30 pm – AKNVAS

05.00 pm – DUNCAN

05.30 pm – GEOFFREY MAC

07.00 pm – LIBERTINE

Martes 16

09.30 am – ANNA SUI

10.00 am – BADGLEY MISCHKA

10.30 am – KEENKEE

11.00 am – TANYA TAYLOR

12.00 pm – KIMBERLY GOLDSON

12.30 pm – REBECCA MINKOFF

01.00 pm – DUR DOUX

01.30 pm – SANDY LIANG

02.00 pm – ALICE + OLIVIA BY STACEY BENDET

02.30 pm – DENNIS BASSO

03.00 pm –NO SESSO

Las creativas puestas en escena de Alice + Olivia By Stacey Bendet (Reuters)

03.30 pm – DIRTY PINEAPPLE

04.00 pm –ANNE KLEIN

04.30 pm – KEISER CLARK

05.00 pm – NAEEM KHAN

05.30 pm – KEVAN HALL DESIGNS

06.00 pm – FREDERICK ANDERSON

06.30 pm – VENICEW

07.00 pm – NEGRIS LEBRUM

07.30 pm – CLAUDIA LI

Miércoles 17

09.00 am – TOMBOGO

09.30 am – C+PLUS SERIES

10.00 am – BEVZA

11.00 am – LBV

11.30 am – COLLINA STRADA

12.00 pm – BIBHU MOHAPATRA

12.30 pm – NIHL

El desfile de Tom Ford en el ex New York Fashion Week (REUTERS)

01.00 pm – JONATHAN SIMKHAI

01.30 pm – MR. SATURDAY

02.00 pm – CINQ A SEPT

02.30 pm – SUKEINA

03.00 pm – SOCIAL WORK STUDIO

03.30 pm – STUDIO ONE EIGHTY NINE

04.00 pm – THEOPHILIO

04.30 pm – RENTRAYAGE

05.00 pm – NICOLE MILLER

05.30 pm – KIM SHUI

06.00 pm – LRS

06.30 pm – WILLY CHAVARRIA

07.00 pm – TOM FORD

Jueves 18

El último desfile de Carolina Herrera en Nueva York fue con público con capacidad limitada (Reuters)

- CHRISTIAN COWAN

- GABRIELA HEARST

- PROENZA SCHOULER

Lunes 22

- CAROLINA HERRERA

Martes 23

- COACH

Miércoles 24

CHRISTIAN SIRIANO

