La Costa Fashion Experience: un cierre a puro lujo en un imponente marco natural del Partido de la Costa

Cierre de la pasada de Benito Fernández a puro color

Esta experiencia que une los paisajes naturales de nuestra Costa Atlántica con la vanguardia de la moda nacional fue una idea que surgió de Alexia Toumikian hace tres años. Este 2021 brilló más que nunca y fue el epicentro de los diseñadores más reconocidos del país que mostraron sus últimas colecciones en marcos naturales desconocidos hasta la fecha del evento respetando todos los protocolos sanitarios.

La idea surge con el motivo de potenciar la belleza de La Costa y el lugar elegido para los desfiles es secreto hasta la fecha de realización. Para el cierre de esta edición, los diseñadores que participaron fueron: Verónica de la Canal, Benito Fernández, Marcelo Senra, Pupe Tete, Rosarito, Cosecha Vintage, Silkey estuvo presente en la pasarela y en el backstage aportando belleza y nutrición a las modelos y el cierre del desfile estuvo a cargo de Claudio Cosano.

Complicidad entre Claudio Cosano y Alexia Toumikian en el cierre de una pasada de alta costura

El marco natural elegido fueron las Termas Marinas, un lugar ubicado en la Reserva Natural Punta Rasa en San Clemente de Tuyú, allí donde comienza el Mar Argentino y se entremezcla con el Río de la Plata. Enmarcaba la gran pasarela de 70 metros el Faro San Antonio, construido en la ciudad de París por la firma Barbier, la misma que realizó la Torre Eiffel, y dos años más tarde fue traído a nuestro país y puesto en funcionamiento, allí se encuentra desde 1892.

El diseñador Jorge Rey fue uno de los invitados exclusivos que aplaudió desde primera fila y subió todo a sus redes

Héctor Vidal Rivas, el reconocido productor de modas estuvo a cargo de la elección de las modelos, la coordinación del backstage y que todo arriba de la pasarela sea armónico y con estilo.

Alexia Toumikian junto a Claudio Cosano entre risas conversando sobre el éxito del desfile

Previo a que comience el gran Show el diseñador Benito Fernández eligió este marco natural para filmar el desfile que se presentará en la segunda edición digital de la Semana de la Moda de Nueva York. Ahí se podrá ver un adelanto de su colección Invierno que saldrá muy pronto en nuestro país. Sobre la pasarela de La Costa Fashion Experience, deslumbró con su colección Cambalache presentando su línea de alto verano, con mucho color como lo caracteriza con bordados y estampas y en esta temporada sobresalió el batik.

Plumeti para el cierre de Pupe Tete con Alexia Toumikian

Silvina Reggio es quien esta detrás de Pupe Tete, una marca que se destaca por el brillo y la elegancia pero que en esta ocasión presentó una línea más neutra en géneros de organza, encajes, plumeti y el color amarillo fue el protagonista.

Fran, la hija de Silvina Reggio, debutando en las pasarelas con un diseño de su madre

Cosecha Vintage fue una de las marcas argentinas pioneras en moda sustentable que diseña sus prendas bajo este lema y confecciona con descartes industriales y fibras naturales. Su última colección se llama “espejo” y según nos comentó su diseñadora, Ale Gougy, surge con la premisa de empezar a mirarnos. Esta marca trabaja sobre valores y para ellos la sustentabilidad es igual al cuidado y eso es igual al amor.

La modelo de Cosecha Vintage ultimando retoques de maquillaje y pelo antes de subir a pasarela

Rosarito, otra de las marcas presentes, busca inspiración en la India y lo representa en sus diseños, las modelos se deslizaron por la pasarela al ritmo de una música oriental con prendas confeccionadas con materiales antiguos. Su última colección se llama “Mahal Night” y lleva impregnado el espíritu de la marca.

La diseñadora de Rosarito en punta de pasarela con las modelos cerrando su pasada

En la colección de Marcelo Senra están bien presentes las raíces argentinas que se fusiona con lo oriental, del cual toma sus técnicas. Trabaja organzas, gabardinas, rafia, lino, su ropa es comercial, como él destaca, es ropa ponible, pero con un gran acento en el diseño. “Como arquitecto me gusta diseñar ropa funcional, que se pueda combinar y a la vez que se pueda despiezar y usar de otra manera, me gusta que la ropa se pueda lucir y cada uno la lleve como más le guste. Trabajo con telas puras de origen natural, yo no considero que marco tendencias sino más bien tengo un estilo propio”. En la pasarela se vieron colores neutros, crudos y frambuesa.

Marcelo Senra diseños con identidad argentina

Verónica de la Canal estuvo presente con su colección Alteridad y en pasarela se vio su línea pret a porter con cueros, encajes, muselina, y se destacó el color blanco, negro, rosa y plata.

Brillos en la pasada de Verónica de la Canal

Los diseños de Claudio Cosano fueron parte desde la primera edición de este Fashion Experience, pero en esta oportunidad el diseñador se hizo el presente para cerrar el desfile con su línea de Alta Costura 2021, decidió mostrar vestidos con mucho color porque consideró que el lugar lo ameritaba para contrastar con el verde de la naturaleza.

Dorados, encajes, transparencias y bordados se destacaron en la pasada de Claudio Cosano

En una charla con el diseñador nos adelantó que para su próxima temporada se viene una línea que llama pret couture que sería un prêt-à-porter de lujo, que continuará con algunos géneros que ya venía trabajando como el denim y le sumará cueros y tejidos de punto, pero siempre con el toque “cosanesco” de sus bordados y glamour.

Silkey presente en la pasarela

Silkey es una de esas marcas que le gusta mucho la moda y estuvo arriba de la pasarela donde las modelos lucieron elegantes prendas en blanco y negro para mostrar sus peinados con volumen y bien definidos realizados por Peluquería Glow con productos Silkey aportando brillo, cuidado y protección. El maquillaje lo realizó Rocío Franco Make up y se destacaron las pieles saludables con mucho glow y ojos delineados.

Fabián Medina Flores chequeando la pasarela a minutos de comenzar la conducción

La conducción del desfile estuvo a cargo como siempre por un amigo de la casa, Fabián Medina Flores, quien le dio un toque cálido y alegre, animó a las modelos y a los invitados y sobre todo recordó a los presentes que mantengan la distancia y los cuidados necesarios para poder disfrutar del evento que cerró con la banda AFROMAMA en vivo sobre la pasarela.

Val Mayorca, Héctor Vidal Rivas, Claudio Cosano, Alexia Toumikian, Benito Fernández y Vicky Ramos cerrando la tercera edición de la Costa Fashion Experience

Alexia Toumikian y Juan Pablo de Jesús disfrutando del evento

La Costa Fashion experience no es solo un desfile, son días de disfrutar de la moda, del talento argentino, de revalorizar la industria nacional en un marco natural que brinda el Partido de la Costa e invita a siempre querer regresar. La premisa de esta tercera edición fue de un verano responsable, de disfrute, pero respetando todos los protocolos sanitarios para seguir cuidándonos.

Por Rocío Vivas, en Instagram @rociovivas

Fotos: Dante Cagliardi, Axel Molinas y Aix Peralta

