Invasión de mosquitos en la Costa Atlántica: a qué se debe este fenómeno

Las fuertes y constantes lluvias que se dieron en las distintas ciudades veraniegas podrían ser los responsables de la inesperada aparición de los mosquitos

En los últimos días, una invasión de mosquitos llegó a la Costa Atlántica. Ciudades veraniegas como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, entre otras, se vieron colmadas de estos molestos insectos.

Pero, ¿cómo se explica este fenómeno? Las fuertes y constantes lluvias que se dieron en las distintas ciudades veraniegas podrían ser los responsables de la inesperada aparición de los mosquitos. Para el licenciado Alejandro Inti Bonomo, responsable de la carrera de Gestión Ambiental en la UADE, la lluvia puede acelerar el proceso biológico para que el mosquito nazca, pero los huevos tienen que estar desde antes, pueden sobrevivir incluso meses: “Por eso siempre se hace hincapié en descacharrar, voltear envases o recipientes con agua que son los reservorios de los huevos”.

“La cantidad de días que estén presentes depende mucho de la cantidad de huevos que había y las condiciones climáticas. Hay que recordar que el cambio climático está corriendo los límites de temperatura y precipitación. Por ende, calcular cuántos días pueden estar presentes en las ciudades es un poco complicado”, enfatizó Inti Bonomo.

Mar del Plata fue una de las ciudades afectadas

En una de las ciudades donde se registró este fenómeno fue en la de Mar del Plata. Para Sebastián D’Andrea, presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), esta invasión corresponde a la época del año y a las últimas lluvias: “Es algo natural debido a la época en la que estamos, sumado a las lluvias y el clima que tenemos en Mar del Plata, por eso, por el momento no tenemos ninguna decisión de generar alguna acción porque no tiene una magnitud que lo amerite”.

El dengue, el factor que preocupa

Cuando se habla de la presencia de mosquitos en verano, lo primero que pone en alerta a las autoridades es la posible presencia del mosquito Aedes aegypti el principal vector del virus del dengue. El mosquito se infecta con el virus al succionar sangre de una persona enferma. En el interior de su intestino el virus se replica y luego se extiende hasta las glándulas salivales en un período de entre 8 y 12 días. Posteriormente, al picar a un humano susceptible, transmite la infección. Cabe destacar que el mosquito permanece con la capacidad de infectar por el resto de su vida y puede picar a varias personas.

Sin embargo, este no pareciera ser el caso de las ciudades veraniegas. “Hacemos un monitoreo permanente de larvas para ir viendo los tipos de especies que se detectan sobretodo para estar atentos a la posible aparición del dengue pero no se detectó ninguna alerta, por lo que descartamos una invasión de este tipo”, enfatizó D’Andrea.

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos pero no a los huevos y a las larvas

¿Qué hacer frente a una situación así? Para Inti Bonomo, se pueden implementar una serie de acciones tanto en las ciudades veraniegas como en otros lugares que se ven afectados por este fenómeno para prevenir la picadura de los mosquitos, que no debe ser subestimada: “Hay que usar repelente una vez que se detectan los mosquitos en el ambiente, pero lo fundamental es trabajar en la prevención. Ver bien si en nuestras casas o en la manzana hay recipientes que puedan juntar agua y tirarlos o darlos vuelta. Los mosquitos peligrosos no vuelan lejos, si les sacamos el lugar donde ponen los huevos no los vamos a volver a ver”.

En este contexto, el profesional enumeró una serie de recomendaciones:

– Instalar mosquiteros en puertas y ventanas

– Usar repelentes para la piel y renovarlos cada dos doras. No deben colocarse cerca de la boca, ojos y heridas abiertas, ni tampoco en menores de 2 años

– Eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua como latas, botellas, neumáticos

– Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve, como baldes

– Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días

– Frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos

– Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda

– Mantener los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados

– Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos

– Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua

– La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos pero no a los huevos y a las larvas

SEGUÍ LEYENDO

“Que te piquen las ganas de prevenir el dengue”: la campaña que busca informar el peligro del mosquito transmisor

COVID-19 y dengue, juntos: la temida “sindemia” que preocupa a los médicos

Plagas de roedores: ¿hay un aumento por la cuarentena?