Cómo usar correctamente el tapabocas, la única herramienta eficaz contra el COVID-19 hasta ser vacunados

Es fundamental seguir utilizando tapabocas para evitar el contagio del COVID-19 (Shutterstock)

“Son la herramienta de salud pública más importante y poderosa que tenemos”, dijo el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, al testificar ante un subcomité del Senado de Estados Unidos, y sugirió que las mascarillas pueden ser incluso más efectivas que una vacuna para limitar la propagación del COVID-19.

A su vez, recomendó 4 cosas: “Usar una máscara, mantener distancia social, lavarse las manos y ser inteligente con las multitudes. Si hacemos esas 4 cosas, este brote se acabará”. Pero muchas personas no lo cumplen y es así como los casos de coronavirus siguen aumentando cada día más.

Una investigación publicada en The New England Journal of Medicine reveló que la mascarilla es uno de los pilares del control de la pandemia del COVID-19, y que el enmascaramiento facial universal puede ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y garantizar que una mayor proporción de nuevas infecciones sean asintomáticas.

En Argentina desde el 15 de abril de 2020 el uso de tapabocas fuera del hogar es obligatorio. Es por eso que Infobae propone un paso a paso para seguir concientizando sobre cómo manipular la mascarilla para que no pierda su eficacia.

1- Higienizar las manos antes de manipular el tapabocas.

2- Revisar que el tapabocas se encuentre en un estado óptimo para ser utilizado.

3-Chequear que la mascarilla se encuentre del lado correcto.

4- Que cubra el rostro desde el puente de la nariz.

5-Sujetar la mascarilla alrededor de las orejas.

6-Cubrir completamente el rostro desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. No dejar ningún espacio ni huecos del rostro.

7-Reemplazar el tapabocas en caso de que se humedezca.

8-No tocar el tapabocas mientras está en uso. Si se hace, hay que lavarse las manos de manera inmediata.

9-Para sacarse la mascarilla hay que ir de atrás hacia adelante desatándolo con las manos limpias.

10- Luego de usarlo, lavarlo inmediatamente a mano o en el lavarropas.

11-Al finalizar, lavar las manos con agua y jabón.

La función de los barbijos:

- Son una barrera protectora para el aislamiento de las gotas que se despiden al hablar, estornudar o toser.

- Estas gotas son grandes (más de 5 micrones) y caen a una distancia de más de 90 cm y 2,5 cm. El COVID-19 contenido en las gotas cae sobre las superficies y no permanece suspendido en el aire.

- El personal de salud, personal de seguridad y otros trabajadores que durante la pandemia están realizando actividades que los exponen a potencial contacto con pacientes infectados deben utilizar barbijos descartables.

- Los barbijos protectores triple capa son los indicados, ya que brindan un 99% de eficacia de bloqueo y filtración.

3 tutoriales para hacer tapabocas caseros

¿Qué recomiendan desde el Gobierno? “Los cobertores de tela hechos de artículos para el hogar o hechos en casa con materiales comunes a bajo costo se pueden usar como una medida de salud pública voluntaria adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene”.

TAPABOCA CON GOMITA DE PELO Y PAÑUELO (SIN COSTURA)

Paso a paso de un tapaboca sin costura

Materiales

- Pañuelo

- Gomitas de pelo o banditas elásticas

- Filtro de café o servilleta

Procedimiento

Paso 1: estirar el pañuelo sobre la mesa

Paso 2: unir a la mitad el pañuelo. Luego sobre una de las extremidades colocar la mitad del filtro del café.

Paso 3: con las gomitas de pelo, colocarlas desde la punta del pañuelo hacia el medio.

Paso 4: doblar el pañuelo hacia el medio de ambos lados introduciendo un lado dentro del otro.

Paso 5: listo el barbijo casero sin hilo y sin aguja

TAPABOCA CON HILO Y AGUJA

Paso a paso, tapaboca con hijo y aguja

Materiales

- Hilo

- Aguja

- Dos rectángulos de tela de algodón o friselina de 25 x 15 cm

- Dos elásticos o tiras de tela

- Tijera

- Regla

- Alfileres

- Lápiz

- Filtro de café o servilleta

Procedimiento

Paso 1: marcar los rectángulos del barbijo sobre la tela y luego recortar. Podés utilizar tela de friselina (las del supermercado reutilizables) o algodón.

Paso 2: hacer dobladillos sobre uno de los bordes largos de 0,5 cm y de los bordes cortos de 1 cm y marcar con alfileres para luego coser.

Paso 3: con el elástico elegido introducirlo en los bordes cortos con la ayuda de un alfiler de gancho. luego unir los extremos

Paso 4: introducir en su interior la mitad de un filtro de café

Paso 5: colocar el barbijo casero y ¡listo!

BARBIJO CON MÁQUINA DE COSER

Paso a paso, tapaboca con máquina de coser

Materiales

- Tela friselina, tela algodón, tela gruesa (denim, corderoy o cualquier tela que esté en casa)

- Máquina de coser

- Tijera

- Centímetro

- Hilo

Procedimiento

Paso 1: cortar dos rectángulos de tela de friselina y tela de algodón de 25 cm x 17 cm

Paso 2: encimar los rectángulos uno sobre otro. El algodón será el exterior del barbijo y la fiselina el interior.

Paso 3: coser los cuatro lados de los rectángulos encimados con puntada recta.

Paso 4: del lado interior del barbijo hacer tres pliegues en ambos laterales de 1,5 cm cada uno con dirección hacia abajo.

Paso 5: cortar dos tiras de una tela más gruesa de 80 cm de largo por 2,5 de ancho, estas serán las cintas con las que luego podremos atar nuestro barbijo.

Paso 6: agregar las tiras cosiéndolas a cada lateral del barbijo.

Paso 7: ¡Listo el barbijo casero! Recordar siempre lavar y desinfectar el barbijo antes y después de usarlo.

