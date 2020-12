Se hizo de noche en pleno día: el eclipse total de sol en Piedra del Aguila se vivió a pura emoción

El eclipse de sol en Piedra del Aguila se vivió a partir de las 13:08

La luz natural de la localidad de Piedra del Aguila, en Río Negro, se “apagó” por completo en pleno día a partir de las 13:08, momento exacto del eclipse total de sol que cubrió el cielo de esa provincia.

Como consecuencia de este fenómeno, donde la Luna arroja una sombra en la Tierra, bloqueando completa o parcialmente la luz del sol en algunas áreas, la gente pudo disfrutar de un espectáculo único que recién volverá a repetirse en el año 2048.

Grandes y chicos se acercaron para contemplar un espectáculo astronómico único (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

“Increíble, espectacular, único y conmovedor” fueron las palabras más utilizadas por las personas que se acercaron desde distintos puntos del país hasta esa localidad rionegrina para contemplar cómo la luz del sol se apagó por completo durante dos minutos aproximadamente.

La gente aplaudía, gritaba eufórica, silbaba y filmaba con sus celulares la oscuridad que reflejaba el cielo. Fue ahí cuando todos se quitaron los anteojos y contemplaron con sus propios ojos los dos planetas superpuestos y los destellos de luz que emanaban a su alrededor.

Se hizo de noche en pleno día: el eclipse de sol en Piedra del Aguila se vivió a pura emoción (AP Photo/Natacha Pisarenko)

“Me encantó. Es la primera vez que veo un eclipse. Al principio me puse nervioso y traté de no mirar sin los anteojos especiales, pero me tentaba. Hoy ví una de las cosas más maravillosas que puede ocurrir en el universo. Estaba todo oscuro alrededor del sol”, dijo Ulises a TN, un chico de 10 años.

“Se veía un anillo oscuro re copado” relató Mica, de la misma edad, quien tras disfrutar del eclipse lo calificó con “un 10”.

Piedra del Aguila está ubicada a 240 kilómetros al oeste de la capital neuquina, donde el cielo permaneció despejado a pesar de las ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora que había en ese momento.

“Ojalá podamos ver el próximo eclipse de sol”, dijo una mujer con miras al evento que volverá a sorprender al mundo dentro de 28 años. Mientras que un hombre deseó que “este eclipse pueda alinear los planteas para podamos tener un mejor 2021”.

Piedra del Aguila, en Río Negro, fue uno de los lugares más privilegiados para contemplar el eclipse (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Desde el Municipio se informó que entre ayer y hoy arribaron alrededor de 5 mil visitantes para contemplar de la superposición de planetas. Piedra del Águila es una de las localidades, como Junín de los Andes, Pilo Lil y Aluminé, en las que se pudo apreciar la denominada “franja de la totalidad” cuando la Luna tapó por completo al Sol.

Aficionados, astrónomos, cazadores de eclipse, feriantes, agentes municipales, familias enteras y muchos niños. El público fue muy diverso pero todos manifestaron la misma emoción.

Los que se trasladaron hasta la Patagonia tuvieron una platea preferencial para observarlo que tuvo un ancho de aproximadamente 90 kilómetros. Esa increíble franja en Argentina atravesó las localidades cordilleranas de Junín de Los Andes, Malleo, Pilolil, Aluminé, Estancia San Ignacio, Las Coloradas, Sañico, Estancia La Negra, Zaina Yegua, Piedra del Águila y Bajada Colorada en la provincia de Neuquén. Y El Cuy, Sierra Colorada, Ramos Mexía y Valcheta, en la línea sur de la provincia de Río Negro. Y las localidades de San Antonio, Las Grutas y El Cóndor, ubicadas en la costa atlántica rionegrina.

La gente aplaudía, gritaba eufórica, silbaba y filmaba con sus celulares la oscuridad que reflejaba el cielo

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto, el fenómemo pudo observarse en su máxima expresión, con una oscuridad de un 73,6%, después de las 13.30 horas.

Para que este fenómeno astronómico, que ocurre cada 18 meses en alguna parte del mundo (en 2022 ocurrirá en la Antártida), pueda ser visto nuevamente en los países de la región, habrá que esperar hasta 2048. Y para que ocurra exactamente en el mismo lugar, tienen que pasar 400 años.

Astrónomos, aficionados, familias enteras y muchos chicos se acercaron a Piedra del Aguila para disfrutar del eclipse de sol (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Tal como ocurrió el 2 de julio de 2019 los dos únicos países en todo el mundo donde ocurrió el mayor espectáculo astronómico fueron Argentina y Chile, para admiración de miles de personas que lo pudieron observar cómodamente desde sus casas, escuelas, trabajos, observatorios y centros educativos, así también como cientos de extranjeros de todo el mundo que llegaron al sur del continente para ser protagonistas de este histórico fenómeno astral.

Seguí leyendo:

En vivo: el eclipse solar alcanzó la totalidad y brindó un espectáculo único en la Argentina y en Chile

17 fotos del eclipse solar que maravilló a la Argentina y Chile