Flores de primavera: cuáles son las mejores para esta época y cómo cuidarlas en casa

Las flores de primavera, consejos para cuidarlas y cuáles son las de estación (Shutterstock)

Cada 21 de septiembre se da comienzo a la primavera en el hemisferio sur, aunque ya días previos en las calles se ven plantas coloridas y árboles florecidos. Los jardines de las casas y los balcones de los departamentos también se decoran con bellísimas flores y plantas para dar vida, color y energía a los ambientes del hogar.

En las florerías para esta época se puede apreciar una gran variedad de flores. Las más solicitadas son las fresias -por su perfume-, las marimonias, las amapolas, las gerberas, las astromelias, las lisianthus y también las orquídeas phalaenopsis.

Las 7 flores de primavera para tener dentro del hogar

Las fresias son las elegidas de la estación por su perfume (Shutterstock)

“El cuidado de toda flor para que perdure de 7 a 10 días es cortándoles el tallo cada 2 días en forma diagonal para que puedan seguir absorviendo agua y cambiarles el agua del recipiente o florero”, sugiere Patricia Ángela Santana, florista de la floreria Morabito fundada en 1920.

Fresias: vegetan en invierno y florecen en primavera, necesitan un clima intermedio, no soportan el frío ni el calor intenso y perfuman toda la casa con su rico aroma. Estas son las más elegidas como adorno por su perfume. Sin embargo, no es apta para balcón.

Las marimonias necesitan protección del sol (Shutterstock)

Marimonias: también florecen en primavera, son muy delicadas y es maravilloso ver cómo se abren del capullo. Tienen muy lindos colores. Hay que protegerlas del sol directo porque se queman sus pétalos. Viven menos cantidad de días, tanto en la planta como al ser cortadas. Estas flores son las más lindas para tenerlas como adorno dentro de la casa.

Amapolas (Shutterstock)

Amapolas: es una flor que florece una vez instalada la primavera. Se lleva mucho para decorar distintos lugares de la casa, sin embargo requiere nutrientes y por eso no dura mucho tiempo fuera de la planta. Las amapolas necesitan de lugares grandes, como jardines, para ser plantadas ya que es invasora, y se va apoderando de nuevas tierras.

Las lisianthus son delicadas pero sobreviven varios días (Shutterstock)

Lisianthus: si bien es una flor más de verano, ya florecieron las primeras y son muy buscadas por su elegancia y belleza. Aunque estas son delicadas, viven varios días. No es una planta recomendada para los balcones, pero todos lo solicitan para decorar y adornar los ambientes de las casas.

Las gerberas son súper coloridas y hay de muchas variedades (Shutterstock)

Gerberas: hay muchas variedades y colores, y aunque estas florecen en primavera se las puede conseguir durante todo el verano también. Cuando su tallo se dobla no la tiren, si se le corta el mismo, la flor puede ponerse a flotar en un cuenco y así durar 10 días más en el agua. A estas flores, el campo tampoco las quieren, pero son las preferidas para ubicarlas dentro del hogar.

Astromelias: de septiembre a marzo es su floración, pero también se pueden conseguir en invierno, son muy nobles y duran casi 15 días en agua.

Orquídea Phalaenopsis: la más elegida para la primavera es la blanca, porque es un color fácil de combinar en cualquier hogar. La orquídea es una planta de interior. Se recomienda colocarlas en lugares luminosos, como el living, cocina o cuarto, donde reciban mucha luz, pero no sol directo, porque puede quemar las flores.

Las orquídeas, una de las más elegidas para la primavera (Shutterstock)

Como recomendación para las orquídeas, Luz Kogiso de Prima Orchids dijo: “Es una planta fácil de cuidar. Una vez por semana hay que colocarle 3 cubitos de hielo en la base y de esa forma recibe la cantidad necesaria de agua. La planta dura con flores hasta 3 meses y una vez que se caen, hay que cortar la vara floral en el tercer nudo, para que vuelvan a crecer pimpollos”.

Las 4 flores para plantar en casa esta primavera:

Azalea: son la mejor opción para plantar. Tienen lindos colores pero no es fácil de cuidar, el que sabe tratarla, se lucen porque tienen flores muy lindas y en varios tonos.

Azaleas, ideales para la primavera y tenerlas en los balcones y jardines (Reuters)

Jazmín: es una de las plantas resistentes más bonitas que existen. No solo porque su carácter trepador permite embellecer cualquier superficie, sino porque además tiene un perfume particular. A pesar de su apariencia delicada, es una planta rústica. Hace que los cuidados del jazmín sean más que sencillos partiendo de una premisa, es una planta amante de la luz pero no del sol directo.

Lavanda: es uno de los perfumes más increíbles de la naturaleza. Un aroma que recuerda al verano. Cultivarla es mucho más sencillo de lo que parece. Al ser una planta rústica sus cuidados son más exigentes. Solo tiene que tener una buena ubicación con mucho sol, o en su defecto mucha luminosidad. De esta dosis dependerá que pueda florecer y perfumar la terraza, el balcón o el jardín.

Crédito Shutterstock

Bambú: también llamado acero vegetal. Es una planta resistente y a pesar que es poco conocida, es una hierba. Es perfecta para separar espacios en una terraza. Adquiere una buena altura y además tiene hojas prácticamente desde la base. A pesar de sus dimensiones, admite el cultivo en macetas o maceteros de buen tamaño.

Urban Jungle, la tendencia del oasis urbano que llegó para quedarse

Se trata de generar espacios para conectarse con las emociones, con la naturaleza y crear tu propio mundo verde. ¿Por dónde empezar? lo primero es buscar tu propio espacio en tu casa. No importa si, es grande, chica o mediana. Probando y combinando, para lograr ese espacio verde que estabas necesitando.

1. Elegí el espacio de tu casa donde le queres dar un toque de color. Y anota sobre estas tres variables:

a. Qué luz natural hay en ese espacio. Mucha/mediana/poco

b. La ventilación: hay algo o es un espacio cerrado.

c. Humedad: ¿es un espacio que tiene mucha humedad, como un baño por ejemplo o no?

2. Cuales son los elementos que voy a utilizar para complementar las plantas y flores en maceta que voy a usar. Acá te dejamos algunas ideas:

a. Escaleras

b. Bancos

c. Cajones

d. Cajas

e. Repisas

f. Libros.

3. Cuánto tiempo crees que le vas a poder dedicar a cuidar tus plantas.

a. Cada 15 días

b. Una vez por semana

c. Todos los días

Con estos tres puntos, estás listo para elegir las plantas y flores en maceta para empezar a armar tu propia Urban Jungle. Lo que tenés que conocer de cada planta para que este bien en tu espacio para esta nueva experiencia.

SEGUÍ LEYENDO:

Se acerca la primavera, y los infectólogos recomiendan “disfrutar pero con cuidado”

Niños con síntomas de COVID-19: cómo distinguir si tienen coronavirus, gripe o resfrío

Según un estudio, el coronavirus puede sobrevivir en superficies exteriores durante más tiempo en otoño