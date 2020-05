Mientras el ser humano vivió en pequeños grupos relativamente aislados, con el sustento de la caza, la pesca o la recolección, el patrón cultural “trabajarás muchas horas” no necesariamente era evolutivamente ganador. En primer lugar, obtener más productos perecederos en un momento dado no implica una mayor capacidad de alimento futuro: no podés ir guardando para cuando la población crezca. En ese contexto, ¿cuál es el sentido de trabajar más? Cuando a un !Kung le preguntaron por qué no hacían agricultura, respondió: “¿Para qué vamos a plantar si el mundo está lleno de nueces de mongongo?”. Hasta podemos imaginar que somos un poco un Homo ocio: muchos animales se pasan muchas horas del día buscando alimento. Cuando en alguna bifurcación darwiniana el género Homo pasó a un alimento con mejor proporción energía/esfuerzo (¿fueron los tubérculos?, ¿fue la carne?) pudo liberar horas para dedicarse a otras cosas: ya hace decenas de miles de años teníamos tiempo para ser artistas.