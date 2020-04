La temperatura del vino es fundamental para su apreciación. Los tintos no se toman a temperatura ambiente como se decía, sino que deben servirse a 18 grados aproximadamente. Esto no implica tener un termómetro de vinos, con ponerlo en la heladera una hora antes, será suficiente para que la botella llegue fresca a la mesa. Si el vidrio se empañó significa que el vino está muy frío, y por ende empañará la copa al servir. No pasa nada, solo hay que esperar que se atempere un poco. También se lo puede degustar para determinar la temperatura más adecuada para cada uno. Cabe destacar que, si el vino tinto es muy concentrado, el frío lo compactará en sus expresiones y sensaciones, y más allá de no poder apreciar sus aromas y sabores nítidamente, su paso por boca será algo agresivo por la sensación de aspereza que dejarán sus taninos.