La participación de Bieber, de 26 años, coincide con su regreso a la vida pública. Tras cinco años de retiro autoimpuesto, el cantante de éxitos como One Time, Company, Never Say Never y Sorry ha estrenado este 2020 un nuevo trabajo discográfico con el que busca consolidarse en la élite del pop adulto. En este tiempo, el artista canadiense también ha estrenado un documental en el que habla de la depresión y los problemas que ha padecido a lo largo de su trayectoria debido a la fama que adquirió a tan corta edad.