Jugar con un nuevo color de cabello: ya que antes de las vacaciones seguro vas a pasar por la peluquería, ¿no te animás a dejar tu castaño por un fabuloso rubio dorado? Y si a tu cabello le agregas unas mechas “bronde”, en una sentadora tonalidad cobre? ¿Y si cambiás tu aburrida tintura rubia de siempre por un tono rojizo? ¿Te animás al tono gris o con mechas multicolor? El verano puede ser un buen momento para hacer ese cambio de look al que no te animás durante el año. Y, si a la vuelta de las vacaciones aún no te habitúas con el nuevo estilo, podéss volver fácilmente a tu color.