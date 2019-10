El sentimiento es una reacción física, explicaron los investigadores, y no siempre refleja el estado mental o el nivel de disfrute de alguien. Las parejas que se ven obligadas a tener relaciones sexuales, tienen relaciones consensuadas pero no deseadas o se sienten presionadas hacia el orgasmo no pueden disfrutarlo. “Parece haber una suposición generalizada de que los orgasmos durante el sexo consensuado son siempre positivos”, explicó Sara Chadwick, autora principal del estudio y psicóloga de la Universidad de Michigan.