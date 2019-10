View this post on Instagram

Otra postal de @lisichig desfilando nuestro vestido #EcoNovia en la pasarela de @altaroma donde ganamos el primer premio del concurso #fashiondigitalmade en #fashiondigitalnight @mondo_digitale ¡Gracias @ilalamanna ! Seguimos emocionad@s 💚✨ ———— Another memory of the night we won first place at #fashiondigitalmade. Thanks @mondo_digitale and @ilalamanna we are still excited about it! 🥰 . . . #slowlife #slowfashion #slowliving #whomademyclothes #romafashionweek #altaroma #fashrev #sustainablefashion #sustainableliving #sustainableshow #slowdesign #diseñoconproposito #diseñoconsciente #diseñosostenible #sustainabledesign #fashionweek #reciclar #recycle #upcycle #reciclado