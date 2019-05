No fue hasta que un compañero de la facultad sufrió un episodio neurológico que supo que debía acudir a un profesional: "Fui a una neuróloga y me quería pedir una tomografía. Como estudiante de medicina yo sabía que no era contundente. Logré que me pidan una resonancia y en ese momento sale una lesión. Sin embargo no logré nunca tener un contacto con la neuróloga así que me puse en búsqueda de otro profesional".