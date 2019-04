La mujer prefiere que las agujas se vean bien y que no sea ostentoso. En el hombre, en cambio, se busca que sea grande. El tamaño es sinónimo de poder. Buscan que sea exclusivo y de poca producción. Es decir que por sus pocas repeticiones se cotice más a la hora de venderlo. "La mujer no invierte en este tema porque apunta más a la moda. El hombre, en cambio, lo considera una inversión. Comprar este tipo de relojes es algo muy exclusivo, para expertos en tema", describió y finalizó: "Las marcas de lujo tienen relojes de 30.000 a 150.000 dólares. Y, quizás más si tienen brillantes. Se trata de objetos de lujo, joyas, y no de simples relojes".