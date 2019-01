"Detrás de todos estos artilugios y demandas se está encubriendo un niño herido que aprendió a no registrar sus necesidades, porque estas no eran escuchadas. Siempre está la oportunidad en el camino hacia la adultez, de prestar atención a nuestro sentimiento de fragilidad para darle el espacio y el lugar y así aprender a prodigarnos lo que no fue dado", finalizó.