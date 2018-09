El relato de Constanza emocionó a toda la audiencia y dejó algunos mensajes concretos: la inclusión no solo fortalece a los desfavorecidos sino que enriquece a los otros; la autosuperación es admirable e inspiradora pero necesita, también, de los demás. "En un mundo tan difícil", dijo sobre el final Constanza, "necesitamos más amor como el de mi mamá, que sufrió el parto tanto como yo, que me acompañó en mis esfuerzos pero también en mi felicidad, que me ayudó a que hoy pueda tener una vida independiente y también me planchó la blusa que llevo puesta".