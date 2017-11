1- Aparición de dolor. El dolor no es habitual, no hay que acostumbrarse a él y ante la aparición del mismo se debe consultar. Muchas veces el dolor antecede a los signos de cambios de la forma. Cuando el dolor se hace permanente y se acompaña de un endurecimiento extremo de la mama se debe consultar inmediatamente por el riesgo de ruptura.

2- Cambios en la altura del surco mamario. Estando de pie y frente al espejo se deberán levantar los brazos y observar la altura del surco inframamario. Si una mama está más alta que la otra viéndose a diferente nivel podría corresponder a una contractura incipiente de la cápsula y se debe consultar.

3- Cambios en la altura del pezón y aréola. Una diferencia tanto en la altura del pezón como en la dirección del mismo podría corresponder a contracturas capsulares. Este signo no debe ser confundido con las diferencias de altura o dirección que se ven en el postoperatorio inmediato y que podrían corresponder a variaciones anatómicas normales o errores en la técnica.

4- Aparición excesiva del polo superior o escote. En las contracturas de la cápsula los implantes suelen observarse a simple vista, se ven los bordes superiores bien marcados dejando una redondez antinatural en el escote.

5- Cambios de tamaño. Un implante contracturado suele dar una mama redonda y más pequeña, como si el envase quedase chico y el implante quisiera escaparse.

6- Aparición de ondulaciones. A menudo las contracturas se manifiestan con pequeñas ondulaciones que pueden ser visualizadas sobre la piel. Al tacto impresionan como si fuese una ropa de cama mal estirada.

7- Cabalgamiento de la glándula sobre el implante. Este signo no corresponde a una contractura de la cápsula sino a una ptosis o descenso de la glándula mamaria por arriba del implante. Se puede observar como si fuesen dos balones superpuestos, el de atrás corresponde al implante en su lugar y el de adelante a la glándula deslizada hacia abajo. Este tipo de complicaciones son frecuentes luego de amamantamientos o pérdidas bruscas de peso.