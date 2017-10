Otra característica cada vez más intensa es la de estar siempre apurados. En algunos casos, el exceso de obligaciones y compromisos contraídos por no saber prever o planificar bien el tiempo hace que no queden espacios entre actividades. "La gente describe cómo se percibe, utilizando frases como: 'Estoy al borde del precipicio', 'con la soga al cuello' o 'tapando agujeros', entre otras. Este ritmo de vida no es sostenible a lo largo del tiempo y es absolutamente incompatible con la salud física, mental y emocional", comentó Szmuch. Sin embargo, aseguró, muchos se resisten a cambiar, a parar un poco, o a organizarse con más eficiencia para poder anticiparse a los inconvenientes y no estar siempre solucionando problemas que podrían haberse evitado.