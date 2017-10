"Me pasaba como a cualquier adolescente de 14 ó 15 años cuando sus padres hacen una fiesta. Ibas a las escaleras y mirabas qué estaba pasando y por qué no te habían invitado. Aunque luego con mis amigos yo no podía hablar de nada de eso. Me hubiese metido en serios problemas con mis padres", dijo Cooper hace algunos años en una entrevista.