The Dark Crystal

En 1982 se estrenó El Cristal Encantado (The Dark Crystal) dirigido por Jim Henson. Fue una de las primeras películas que mostraba un mundo fantástico y lleno de magia. Ahora llega a Netflix la versión seriada, The Dark Cristal: La era de la Resistencia que funciona como precuela del filme. La serie cuenta con 10 episodios de una hora y se ubica temporalmente muchos años antes de lo que mostró la película. El mundo de Thra está por desaparecer y el Cristal de la Verdad-donde se halla el corazón de Thra y es su fuente de poder-está dañada. El que provocó todo este caos es Skeksis, quren distribuye un virus por toda la tierra. Cuando Skeksis es descubierto comienza la rebelión que llevará a una gran aventura.