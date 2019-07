Pilar: —Mis papás siempre me apoyaron, desde chiquita, y me acompañan a todos lados. De hecho ahora están acá en Argentina, conmigo. Al casting de Go! fui con mi papá y él me decía: "Te tenés que ir. Mañana hacemos las valijas y te llevamos, no te preocupes". Mis papás son lo mejor que puede existir en el mundo, siempre me apoyan en todo. De un día para el otro me dicen: "Te vas el domingo pero no sabemos cuándo es tu pasaje de regreso porque no sabemos si vas a quedar".