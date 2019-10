En ese sentido, se refirió a lo sucedido el viernes pasado: “No soy una persona que critica, prefiero halagarlas y darles una buena devolución. Me voy del programa agradecida con vos, Moria. Te respeto, tenés una trayectoria de la puta madre… El viernes sucedió algo que me sentí incómoda y me parece que no fue de maleducada: me sensibilicé y se me caían las lágrimas. No me daba para quedarme y hacer un show de eso”.