Nélida tenía cuatro hijos. Su última aparición televisiva había sido en marzo del año pasado, luego de que Silvia, la mayor, sufriera un infarto. "Me contó Guido ayer lo que le pasó. Está muy mal, no sé si va a salvarse, el corazón no sé si le explotó. Que sea lo que Dios quiera, soy católica. Yo la cuido, no la voy a dejar en un sanatorio sola", había dicho, triste por su hija.