"No vi toda la ceremonia porque había ido al teatro para ver 'Casa de Muñecas' y llegué un poco más tarde. Igualmente vi esa parte y me descompuse porque no lo podía creer. Con todo el respeto que me merecen lo que estaban en el video, dije '¿cómo puede ser que esté esta gente y no esté Guillermo?'. Imagínate que Guillermo es un tipo que ha hecho todo en televisión, empezó como maquillador en Canal 7, fue actor dramático y galán. Hizo todo un caminito en la televisión, menos periodismo", contó la actriz.