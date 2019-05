"Mi pareja me dice: 'Algo te pasa, te veo un poco pálido'. Le contesto: 'Quedate tranquila, no pasa nada, estoy un poquito descompuesto, pero no voy al baño porque prefiero aterrizar'. El avión aterriza y son de esos aterrizajes que me dan mucha bronca. Hace 'ping, ping' y en la tercera hago 'poooo'. Y me quedo literalmente en un colchón de mierda. De repente siento un alivio espectacular. Hubo un segundo que me olvidé de todo y dije: "Me cagué, ya está, estoy en Vietnam, que carajo me importa, nadie me conoce acá", agregó Furriel.