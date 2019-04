—Yo leo editoriales, cosas muy precisas. Sigo a algunos periodistas y voy leyendo lo que ellos escriben. No leo todos los medios, me informo de una manera muy discriminada, elijo cómo informarme. No estoy muy informado de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo; me interesa más el mundo cultural que el mundo espectacular. Obviamente, sé lo que dijo. De hecho la primera vez que me lo preguntaron en una entrevista me dijeron: "¿Qué opinás de lo que dijo de tu ex?", y no sabía si era porque Eva (De Dominici), parece que un programa mostró un tatuaje de su actual pareja. Entonces hay un punto donde me llamo a la discreción porque así soy yo también. No entiendo lo que dijo Paola, no entiendo en qué contexto lo dijo, no se lo pregunté, porque soy muy discreto con eso. Yo no le pregunto nada, si ella me quiere contar algo que comentó bueno, bárbaro, pero si no es: "Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Che, me dijeron que la obra está genial, Paola, te felicito. Buenísimo. Bueno, ¡chau, chau!". O hace una semana me llamó Eva, me quería contar unas cosas, que esto y que lo otro, y ya está, no me nace a mí preguntarle: "Che, justo me hicieron una entrevista y me dijeron que un tatuaje…". Realmente, no estoy mucho en eso.