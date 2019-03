En el ciclo de El Trece, Fabián Doman entrevistó a José Vera, abogado de Rigoni, para preguntarle sobre estos audios: "Ellos no se conocían, se conocieron por primera vez cuando ella arribó al local. No creo que hayan estado hablando, porque sino Rigoni me lo hubiese comentado. Él me dijo que había hablado con (Raúl) Velaztiqui Duarte. No le doy entidad a ese audio que ella menciona".