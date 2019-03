"Soy monógama. La infidelidad no va de la mano del amor. Y si estoy enamorada, no deseo a otro hombre. Él sabe que lo viviría como una gran traición. No podría perdonarlo", agregó la actriz, quien protagoniza Argentina, tierra de amor y venganza junto al padre de su hija, con quien planea pasar por el Registro Civil cuando los tiempos de su trabajo se lo permitan.