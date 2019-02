"El saber que no estás me parte el alma y destroza por dentro. No tengo palabras para el dolor que siento. Nunca voy a soltarte (nunca voy a estar lista para soltarte). Ojalá estés con el zeide (abuelo en idish) cuidándome desde arriba con esa sonrisa hermosa que siempre tenías, con tu simpatía y amor que tenías de sobra. Gracias por ser mi mamá, la mujer que me dio la vida, la que siempre tenía aunque estuviera lejos; por tus consejos, tus abrazos y tus besos antes de dormir. Por tratarme como reina, secar mis lágrimas en tiempos de tristeza y por sanarme tantas cosas de la vida", había escrito Antonella el sábado.