"Él estaba sufriendo, pero me dejó una lección de vida. Tiempo antes, ya no podía manejar sus dedos, trabajaba mucho con la computadora. Él dijo: 'no puedo hacer música, voy a tener que buscar otra cosa'. Tenía pensado armar algo, como un software, para aquellos que no tienen quienes lo acompañen. Que sirva para señalar a qué hora debía tomar su medicina o cuándo era el momento de comprarla porque se le estaba terminando", dijo el cantante.