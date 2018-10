Sol Pérez explotó contra el jurado tras la Salsa de a tres en el Bailando: "Siento que tengo que venir, gatear y chupar el piso"

"Yo me saco un montón de fotos, y juego, pero soy re vergonzosa, a mí me cuesta, no voy a seducir a ningún lado", agregó la ex "chica del clima". "Es lo que hay, si no lo puedo sacar es porque no hay más que esto", sentenció