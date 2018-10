Pero la que habló y no puedo evitar su disgusto fue la jurado Laurita Fernández y cuestionó el profesionalismo de Ledesma. "Con todo respeto a Joel, que sabes que te aprecio y te conozco. Ayer tuvieron la bendición que la gente los salve y los elija en el teléfono. Hablo por mi, yo a menos que no me pueda levantar de la cama no me tomo una, me tomo 50 pastillas de carbón y estoy acá bailando. Hay miles de bailarines que mueren por estar acá. No lo tomes personal, te hablo desde un punto de vista profesional. Hay que tener cuidados con los reemplazos porque si él viene (por Conrado Moressi) y la rompe, después está en riesgo tu lugar", disparó Fernández.