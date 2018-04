Sobres su compromiso, había contado: "Vi un anillo, entré, averigüé, me gustó, no le avisé, y cuando ella vino se lo regalé. Se sorprendió, no se esperaba que yo se lo regalara. Se lo di, se quedó helada, le encantó, y después a ella se le ocurrió que ese anillo tenía que tener su gemelo masculino, entonces en el lugar le dijeron: ¿pero están comprometidos? Y nos miramos los dos y dijimos sí, estamos comprometidos, y ahí quedó".